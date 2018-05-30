Восемь произведений вошло в шорт-лист премии «Большая книга»

Национальная литературная премия «Большая книга» объявила список финалистов 13-го сезона, всего в шорт-лист вошло восемь произведений. Об этом сообщил председатель совета экспертов «Большой книги» Михаил Бутов на церемонии объявления финалистов.

Ранее эксперты национальной литературной премии «Большая книга» объявляли «длинный список» 13-го сезона премии, в него вошло 41 произведение.

Национальная литературная премия «Большая книга» учреждена в 2005 г. Центром поддержки отечественной словесности. Премиальный фонд премии составляет 5,5 млн руб.