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Восемь произведений вошло в шорт-лист премии «Большая книга»
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Восемь произведений вошло в шорт-лист премии «Большая книга» 

Агентство «Москва» 52 минуты назад
Национальная литературная премия «Большая книга» объявила список финалистов 13-го сезона, всего в шорт-лист вошло восемь произведений. Об этом сообщил председатель совета экспертов «Большой книги» Михаил Бутов на церемонии объявления финалистов.
«В финал национальной литературной премии «Большая книга» вышло восемь произведений. Среди авторов — Олег Ермаков («Радуга и Вереск»), Алексей Винокуров («Люди черного дракона»), Мария Степанова с книгой «Памяти памяти», Евгений Гришковец («Театр отчаяния. Отчаянный театр»), Ольга Славникова («Прыжок в длину»), Дмитрий Быков («Июнь»), Андрей Филимонов («Рецепты сотворения мира») и Александр Архангельский с книгой «Бюро проверки», — пояснил М. Бутов.
Ранее эксперты национальной литературной премии «Большая книга» объявляли «длинный список» 13-го сезона премии, в него вошло 41 произведение.
Национальная литературная премия «Большая книга» учреждена в 2005 г. Центром поддержки отечественной словесности. Премиальный фонд премии составляет 5,5 млн руб.
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