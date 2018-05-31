Квесты, мастер-классы и шоу мыльных пузырей пройдут в парке «Кузьминки»

Международный день защиты детей отметят сегодня развлекательной программой в парке «Кузьминки».

— C 12.00 до 18.00 для детей и их родителей на центральной площади будут работать увлекательные мастер-классы, — рассказывает заместитель начальника культурно-массового отдела парка Николай Владимирцев. — В 13.00 на главной сцене парка творческие коллективы представят театральную постановку, а в 15.00 состоится шоу мыльных пузырей, в течение дня пройдут квесты и многие другие развлечения.

Малышей также будут развлекать аниматоры, свое шоу представит и фокусник-иллюзионист.

Гостей ждут по адресу: улица Кузьминский парк, дом 1, строение 2. Принять участие в программе смогут все желающие.