В Москве открывается книжный фестиваль «Красная площадь»

Основные мероприятия пройдут на главной площади столицы с 31 мая по 3 июня. Торжественное закрытие фестиваля и подведение его итогов состоится 6 июня на Пушкинской площади, в день рождения А. С. Пушкина.

«Красная площадь» — один из крупнейших фестивалей, который традиционно проходит в Москве в начале лета. Его организаторы, как всегда, подготовили насыщенную программу: зрителей ждут выступления поэтов и писателей, музыкантов и актеров, презентации книг, открытые чтения, конкурсы чтецов «Живая классика», различные мастер-классы для взрослых и детей.

«Летидор» познакомился с детской программой фестиваля и советует посетить:

Спектакль «Праздник непослушания» по произведениям Сергея Михалкова (31 мая с 14:00 до 15:00)

Организатор: театр-студия «Фора»

Спектакль «Пес не тот» (31 мая с 16:00 до 17:00)

Театр «Снарк» представит интерактивный спектакль-игру для самых маленьких «Пес не тот» по одноименной книге Роба Биддальфа.

Организатор: издательство «Поляндрия»

Встреча с поэтом Артуром Гиваргизовым (31 мая с 17:00 до 18:00)

Писатель расскажет о современной детской литературе, а также презентует свою новую книгу «Через сто лет?»

Организатор: издательство «Эгмонт Россия»

Лекция Анны Быковой «Как подружить детей с эмоциями» (31 мая с 21:00 до 22:00)

Профессиональный психолог, известный блогер «Ленивая мама», педагог, арт-терапевт, автор издательства «БОМБОРА» поделится ценными советами и расскажет, как научиться жить в гармонии, не срываться на детей и при этом не подавлять свои эмоции и желания.

Мастер-класс «Штанишки Финдуса» по серии книг Свена Нурдквиста про Петсона и Финдуса (31 мая с 16:00 до 17:00)

Организатор: издательство «Белая ворона»

Встреча с автором «Тайное становится явным» (1 июня с 16:00 до 17:00)

Организатор: издательство «АСТ-Малыш»

Творческая встреча с поэтом Машей Русаповой (2 июня с 17:00 до 18:00)

Вас ждет много веселых и невероятных историй с яркими и забавными иллюстрациями.

Организатор: издательство «Альпина Паблишер»

Мастерская художественного чтения с актрисой Яной Поплавской (2 июня с 18:00 до 19:00)

Интерактивные чтения сказок Пушкина.

Организатор: Российская государственная детская библиотека

«Как не превратить путешествие в экстремальный поход»: мастер-класс писателя Евгения Рудашевского (3 июня с 17:00 до 18:00)

Евгений Рудашевский расскажет о том, как избежать неприятных неожиданностей в туристической поездке, опираясь на свой опыт и опыт классиков.

Организатор: издательство «КомпасГид»

Фото: visualrian.ru, godliteratury.ru