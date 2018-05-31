Театр Тинчурина отменил спектакли из-за вчерашнего шторма

Ветер повредил крышу театра. Фото: instagram.com/radmila.hakova

Сильный ветер, бушевавший вчера в Казани, повредил крышу театра имени Карима Тинчурина. Спектакли переносятся на другие даты.

«Я всю жизнь тебя жду», который должны были показать вчера, перенесли на 14 июня. Спектакли, заявленные к показу 31 мая, 3 и 4 июня, переносятся на другие дни. Ранее приобретенные билеты действительны, говорится в сообщении театра в инстаграме.

Вчера на Казань обрушился ужаснейший шторм. Он был непродолжительным, но жители города запомнят его надолго. Сильный ветер легко и непринужденно срывал крыши домов, валил рекламные конструкции и деревья. Они падали на припаркованные машины.

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