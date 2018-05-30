Незрячие актеры сыграют пушкинискую «Метель» в Хорошевском

Инклюзивный радиотеатр «Резонанс» представит пьесу «Метель» по одноименной повести Александра Пушкина на сцене Культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых в Хорошевском районе в четверг 31 мая.

В постановке заняты «особенные» актеры. Проблемы со зрением не мешают им говорить со зрителем и передавать непростые характеры героев.

— Постановка идет с закрытой подачей тифлокомментария (через индивидуальные приемники и наушники). Это специальная услуга для инвалидов по зрению, — отметила режиссер-постановщик Ирина Некрасова

Спектакль покажут 31 мая в 19.00 по адресу: ул. Куусинена, д.19А (Малый зал). Вход свободный. (ск)