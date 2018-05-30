Ученики школы «Ника» приняли участие в международном фестивале

Театральная студия школы «Ника» участвовала в международном фестивале-конкурсе «Карусель Земля»-«Град мастеров-Орша», который проходил в Белоруссии.

Недавно ученики школы «Ника», которые занимаются в театральной студии участвовали в фестивале-конкурсе «Карусель Земля»-«Град мастеров». Фестиваль проходил в Белоруссии, в Орше. Дети показали спектакль «Сыроежка и ее друзья», который стал лауреатом 3 степени и композицию «Хорошее отношение к лошадям», которая получила диплом второй степени.

Также в конкурсе «Художественное слово» участвовал учитель литературы. который прочитал произведения А. Галича и А. Солженицына. Его наградили дипломом первой степени.