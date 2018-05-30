Ещё
Ученики школы «Ника» приняли участие в международном фестивале
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Ученики школы «Ника» приняли участие в международном фестивале 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
Театральная студия школы «Ника» участвовала в международном фестивале-конкурсе «Карусель Земля»-«Град мастеров-Орша», который проходил в Белоруссии.
Недавно ученики школы «Ника», которые занимаются в театральной студии участвовали в фестивале-конкурсе «Карусель Земля»-«Град мастеров». Фестиваль проходил в Белоруссии, в Орше. Дети показали спектакль «Сыроежка и ее друзья», который стал лауреатом 3 степени и композицию «Хорошее отношение к лошадям», которая получила диплом второй степени.
Также в конкурсе «Художественное слово» участвовал учитель литературы. который прочитал произведения А. Галича и А. Солженицына. Его наградили дипломом первой степени.
Каховка: последние новости
Кадеты колледжа имени Максимчука стали лауреатами конкурса «Ради жизни на Земле!» На Профсоюзной улице научат основам латиноамериканских танцев Дарвиновскому музею подарили чучело белой тигрицы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с красавицей из «Покровских ворот»33
Михаил Кононов: что случилось с Нестором Петровичем18
Кошмарные фильмы, которые не все досмотрят4
Запрещённые фильмы, которые не дошли до зрителей
5 крутых российских проектов, которые скоро выйдут2
Видео
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
00:55
Бари Алибасов сцепился с Юрием Лозой
Концерты
02:50
Правда ли, что жизнь Полищук сломали «12 стульев»
Кино
03:51
Запрещённые фильмы, которые не дошли до зрителей
Кино
05:25
Актёры, ставшие уродцами на съёмках
Кино
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
12:36
Возмутительные киноляпы из Голливуда
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение