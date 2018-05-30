«Фестивальное лето» в Вологодской области соберет более 30 тысяч участников

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости . Более 30 тысяч человек примут участие в региональном проекте «Фестивальное лето» в Вологодской области, сообщил в среду заместитель губернатора Вологодской области Олег Васильев

rightПроект «Фестивальное лето» проходит на Вологодчине в четвёртый раз. В программу фестиваля включены 13 мероприятий — это различные фольклорные, вокальные, инструментальные и кино-театральные мероприятия. Одними из ключевых событий станут: XIV Международный театральный фестиваль «Голоса истории», который пройдёт 19-27 июня в Вологде, Череповце и Кириллове, Международный фестиваль народных промыслов «Город ремёсел» с 28 июня по 1 июля VIII Международный фестиваль молодого европейского кино «Voices» с 5 по 8 июля в Вологде и Череповце и межрегиональный фольклорный фестиваль «Деревня — душа России».

"Каждый фестиваль, который мы проводим, по-своему уникален. Среди регионов-участников — Архангельск, Карелия, Челябинск, Пермь. Также к нам приедут иностранные гости и участники из Болгарии, Чехии, Армении, Донецка, Хорватия, Сербия, Македония. Всего мы ожидаем порядка 30-40 тысяч участников и гостей в рамках проекта «фестивальное лето» и ежегодно динамика по этому показателю составляет около 10%-15%", — сказал Васильев на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня»

Он добавил, что проект реализовывает правительство Вологодской области на территории всего региона в течение всего лета и он является мультипликативным. Главная цель «Фестивального лета» — представить самые яркие образцы и явления культуры, в том числе и народной, всевозможные выставки и фестивали.