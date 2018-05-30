Ураган в Татарстане. Последствия стихии

После обеда над республикой пронесся ураганный ветер. По предварительным данным, в результате шквала пострадали три человека — все жители деревни Красный Яр Зеленодольского района, двое детей и один взрослый. Впрочем, данные постоянно обновляются. Без света остались жители нескольких районов республики. Блэкаут наступил в Зеленодольском, Высокогорском, Лаишевском районах, в стороне не осталась и Казань. Последствия аварии устраняют более сотни человек. Источники в соцсетях сообщают о жесткой посадке самолета из Москвы в аэропорту «Казань». «Приземлились из-за сильного ветра так, что люди на соседние ряды вылетали и в проход, а бортпроводница крестилась», — сообщил подписчик телеграм-канала «Московские новости». В то же время, упавшие деревья заблокировали выезд с Лебяжьих озер. Люди остались за зеленой преградой в ожидании помощи.

В Казани ураган повредил крышу театра имени Тинчурина. В пресс-службе пояснили, пробоина появилась как раз над сценой. Работать в таких условиях будет непросто, поэтому спектакли, запланированные на пару последних дней мая, пройдут в первых числах июня. Зрители при необходимости могут вернуть деньги за купленные билеты — если не смогут посетить театр в другой день.

Видео летающих крыш публикуют очевидцы в разных точках Казани и Татарстана. Так, например, «аттракцион» выглядел в поселке Нагорный.