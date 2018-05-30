Ещё
Ураган в Татарстане. Последствия стихии
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Ураган в Татарстане. Последствия стихии 

Казанский репортер 41 минуту назад
Фото: Казанский репортер
После обеда над республикой пронесся ураганный ветер. По предварительным данным, в результате шквала пострадали три человека — все жители деревни Красный Яр Зеленодольского района, двое детей и один взрослый. Впрочем, данные постоянно обновляются. Без света остались жители нескольких районов республики. Блэкаут наступил в Зеленодольском, Высокогорском, Лаишевском районах, в стороне не осталась и Казань. Последствия аварии устраняют более сотни человек. Источники в соцсетях сообщают о жесткой посадке самолета из Москвы в аэропорту «Казань». «Приземлились из-за сильного ветра так, что люди на соседние ряды вылетали и в проход, а бортпроводница крестилась», — сообщил подписчик телеграм-канала «Московские новости». В то же время, упавшие деревья заблокировали выезд с Лебяжьих озер. Люди остались за зеленой преградой в ожидании помощи.
В Казани ураган повредил крышу театра имени Тинчурина. В пресс-службе пояснили, пробоина появилась как раз над сценой. Работать в таких условиях будет непросто, поэтому спектакли, запланированные на пару последних дней мая, пройдут в первых числах июня. Зрители при необходимости могут вернуть деньги за купленные билеты — если не смогут посетить театр в другой день.
Видео летающих крыш публикуют очевидцы в разных точках Казани и Татарстана. Так, например, «аттракцион» выглядел в поселке Нагорный.
В Кировском районе Казани с крыши Академии тенниса имени Тарпищева сорвало купол. Конструкция разлетелась в разные стороны. Некоторые части рухнули на припаркованные автомобили, сообщили очевидцы в социальных сетях. Принципиальное решение после урагана принял хоккейный клуб « Ак барс». Отменена праздничная программа на площади Тысячелетия. Концерт с участием Полины Гагариной, Мота и группы «Пицца» должен был состояться в 19:00, однако в клубе решили, что это слишком опасно. Глазами очевидцев
Казанский репортер: последние новости
В Казани ограничат движение у театра кукол «Экият» Классика по-нуриевски: балетный байопик и французский контемпорари Ушла из жизни народная артистка Татарстана
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с красавицей из «Покровских ворот»33
Михаил Кононов: что случилось с Нестором Петровичем18
Кошмарные фильмы, которые не все досмотрят4
Запрещённые фильмы, которые не дошли до зрителей
5 крутых российских проектов, которые скоро выйдут2
Видео
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
00:55
Бари Алибасов сцепился с Юрием Лозой
Концерты
02:50
Правда ли, что жизнь Полищук сломали «12 стульев»
Кино
03:51
Запрещённые фильмы, которые не дошли до зрителей
Кино
05:25
Актёры, ставшие уродцами на съёмках
Кино
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
12:36
Возмутительные киноляпы из Голливуда
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение