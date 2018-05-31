Первую в РФ балетную постановку на воде представят в Пушкинских горах на празднике поэзии

ПСКОВ, 31 мая. / ТАСС /. «Имперский русский балет» представит первую в России балетную постановку на воде в рамках LII Всероссийского пушкинского праздника поэзии, который пройдет с 1 по 6 июня в Пскове и в Пушкинских горах. Об этом ТАСС сообщил директор музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич.

"На водоеме около усадьбы Бугрово в Пушкинских горах, на воде будет размещена сцена, на которой предполагается показать спектакль «Лебединое озеро», который представляет «Имперский русский балет» под руководством Гедиминаса Таранды . Балетных постановок таких на воде в нашей стране не осуществлялось. Если первый спектакль пройдет успешно, мы будем пытаться встроить программу на перспективу для того, чтобы использовать в течение лета эту площадку", — сказал собеседник агентства.

Василевич также уточнил, что посмотреть балет на воде смогут около 3 тыс. зрителей. «Зрители будут на берегу, там есть небольшой спуск в виде естественного амфитеатра. По предварительным оценкам от двух до трех тыс. жителей там может разместиться», — сказал директор музея-заповедника.

Он также отметил, что пушкинский праздник поэзии будет финансироваться из нескольких источников «Это бюджет областной, это средства, заработанные музеем, которые музей ежегодно вкладывает в подготовку площадок, это средства спонсоров и это целевые федеральные средства на финансирование приезда отдельных коллективов. Общая стоимость обсуждается, подсчеты пока не закрыты», — добавил Василевич.

О фестивале

Всероссийский Пушкинский праздник поэзии — одно из крупнейших ежегодных культурных событий страны, проводится с 1967 года. За это время мероприятие приобрело известность, как экспериментальная площадка для молодых поэтов, литераторов, музыкантов и артистов.