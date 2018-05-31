Ещё
Первую в РФ балетную постановку на воде представят в Пушкинских горах на празднике поэзии
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Первую в РФ балетную постановку на воде представят в Пушкинских горах на празднике поэзии 

ТАСС 1 час назад
Фото: Псковское Агентство Информации
ПСКОВ, 31 мая. /ТАСС/. «Имперский русский балет» представит первую в России балетную постановку на воде в рамках LII Всероссийского пушкинского праздника поэзии, который пройдет с 1 по 6 июня в Пскове и в Пушкинских горах. Об этом ТАСС сообщил директор музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич.
"На водоеме около усадьбы Бугрово в Пушкинских горах, на воде будет размещена сцена, на которой предполагается показать спектакль «Лебединое озеро», который представляет «Имперский русский балет» под руководством Гедиминаса Таранды. Балетных постановок таких на воде в нашей стране не осуществлялось. Если первый спектакль пройдет успешно, мы будем пытаться встроить программу на перспективу для того, чтобы использовать в течение лета эту площадку", — сказал собеседник агентства.
Василевич также уточнил, что посмотреть балет на воде смогут около 3 тыс. зрителей. «Зрители будут на берегу, там есть небольшой спуск в виде естественного амфитеатра. По предварительным оценкам от двух до трех тыс. жителей там может разместиться», — сказал директор музея-заповедника.
Он также отметил, что пушкинский праздник поэзии будет финансироваться из нескольких источников «Это бюджет областной, это средства, заработанные музеем, которые музей ежегодно вкладывает в подготовку площадок, это средства спонсоров и это целевые федеральные средства на финансирование приезда отдельных коллективов. Общая стоимость обсуждается, подсчеты пока не закрыты», — добавил Василевич.
О фестивале
Всероссийский Пушкинский праздник поэзии — одно из крупнейших ежегодных культурных событий страны, проводится с 1967 года. За это время мероприятие приобрело известность, как экспериментальная площадка для молодых поэтов, литераторов, музыкантов и артистов.
LII Всероссийский Пушкинский праздник поэзии пройдет в Псковской области с 1 по 6 июня при поддержке Министерства культуры РФ при кураторстве советника президента РФ по вопросам культуры и искусства Владимира Толстого. В этом году фестиваль посвящен 219-летию со дня рождения Пушкина и 260-летию со дня рождения няни поэта Арины Родионовны Яковлевой и приурочен к празднованию Пушкинского Дня России и Дня русского языка. Художественным руководителем праздника впервые стал заслуженный деятель искусств РФ, руководитель Имперского русского балета Гедиминас Таранда.
В Пушкинские горы на LII Всероссийский праздник поэзии приедут звезды российского кино. В частности, на сценических площадках фестиваля выступят заслуженный артист России Гоша Куценко, актеры Андрей Мерзликин, Антон Макарский, Дмитрий Певцов, народный артист России и СССР Александр Михайлов, народный России, СССР и Белоруссии Владимир Гостюхин. На фестивале также выступят легендарный ансамбль «Сябры», солистка Большого театра Дарья Зыкова, заслуженный артист России Ян Осин, хор Московской Сретенской духовной семинарии.
ТАСС: последние новости
В Студии театрального искусства пройдет премьера "Трех сестер" в постановке Женовача Лучшим спектаклем фестиваля "Ново-Сибирский транзит" стала постановка театра "Глобус" Премьера спектакля по пьесе "Саломея" режиссера Олега Жюгжды прошла в Оренбурге
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия глазами Голливуда: нелепости и ошибки1
Русская Ванга: почему скрывается слепая баба Нина3
Ляпы в советских кинохитах
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть1
Что стало с красавицей из «Покровских ворот»40
Видео
00:38
Лена Темникова рассказала о разрыве с Фадеевым
Концерты
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
00:55
Бари Алибасов сцепился с Юрием Лозой
Концерты
05:43
Удручающие киноподделки, позорящие оригиналы
Кино
03:56
Ляпы в советских кинохитах
Кино
08:15
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть
Кино
02:41
Кто помогал Олегу Видову получать роли
Кино
10:12
Россия глазами Голливуда: нелепости и ошибки
Кино
02:50
Правда ли, что жизнь Полищук сломали «12 стульев»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение