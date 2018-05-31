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Три премьерных спектакля покажут на Пушкинском празднике поэзии
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Три премьерных спектакля покажут на Пушкинском празднике поэзии 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2018» пройдет в Псковской области в рамках 52-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии, сообщили в оргкомитете по подготовке и проведению мероприятия.
На сцене Научно-культурного центра Пушкинских Гор с 5 по 10 июня выступят театральные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Перми и Магнитогорска.
На суд зрителей будут представлены три театральные премьеры: «Барышня-крестьянка» и «Невский проспект» в исполнении петербургского театра «Пушкинская школа» (художественный руководитель — Владимир Рецептер) и «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» в исполнении московского «Контрабас-квартета» (режиссер — Константин Уваров).
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