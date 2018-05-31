Три премьерных спектакля покажут на Пушкинском празднике поэзии

Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2018» пройдет в Псковской области в рамках 52-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии, сообщили в оргкомитете по подготовке и проведению мероприятия.

На сцене Научно-культурного центра Пушкинских Гор с 5 по 10 июня выступят театральные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Перми и Магнитогорска.