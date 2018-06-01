В Псковской области пройдет Всероссийский Пушкинский праздник поэзии

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости . Выставки, спектакли и концерты смогут посетить гости 52-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии, который пройдет с 1 по 6 июня в Пскове и Пушкинских Горах.

В этом году праздник посвящен 219-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и 260-летию со дня рождения няни поэта Арины Родионовны Яковлевой , а также приурочен к празднованию Пушкинского Дня России и Дня русского языка.

Для гостей праздника в пятницу откроются несколько выставок: выставка одного предмета из собрания Псковского музея-заповедника (здесь представят фолиант XVII века «История Эфиопии»), а также экспозиции «В. А. Фаворский. Иллюстрации к произведениям А. С. Пушкина», «Родная Псковская земля: рисунки наших детей» и «Свет Родионова, забуду ли тебя».

В рамках праздника пройдет всероссийский форум «Русский язык — основа культурного и нравственного развития», на который соберутся около 40 пушкинистов-любителей. В научно-культурном центре поселка Пушкинские Горы пройдет литературно-музыкальный вечер, на котором будет исполнять романсы и другие произведения заслуженный артист России Ян Осин

В субботу состоится заупокойная лития на могиле поэта с участием хора московского Сретенского монастыря.

В Михайловском 2 июня будут одновременно работать сразу несколько творческих площадок — главная историческая литературная сцена, на которой выступят артисты и поэты, а также молодежная сцена «Скворечник». Детей ждет игровая площадка, а любители классики смогут услышать выступление оркестра духовой и эстрадной музыки под управлением заслуженного работника культуры РФ Мирона Литвака.

Вечером для гостей праздника в селе Бугрово выступят фолк-группа «Партизан ФМ» и легендарные «Сябры».

В рамках 52-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии также пройдет Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2018». На сцене научно-культурного центра Пушкинских Гор с 5 по 10 июня выступят театральные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Перми и Магнитогорска. Здесь будут представлены три театральные премьеры: «Барышня-крестьянка» и «Невский проспект» в исполнении петербургского театра «Пушкинская школа» (художественный руководитель — Владимир Рецептер ) и «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» в исполнении московского «Контрабас-квартета» (режиссер — Константин Уваров).

Студенты Российского государственного института сценических искусств покажут постановку «Читаем стихи Пушкина». В программе также «Мертвые души», «Пушкин, Моцарт и Сальери», «Капитанская дочка», «В одном департаменте…».