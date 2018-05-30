Каникулы открываются грандиозным шоу

В конце недели начинается долгожданное лето. Встречайте теплый сезон и отмечайте праздник детства в парках столицы!

Встречать лето нужно с песнями и танцами! Знакомиться с лучшими детскими музыкальными спектаклями и подпевать любимым героям приглашает сад «Эрмитаж» . 1 июня, в День защиты детей, он превратится в настоящий город детства — здесь юных москвичей и гостей столицы ждет грандиозный гала-концерт XII Фестиваля Академии детского мюзикла. Маленькие зрители и их родители увидят отрывки из любимых постановок.

Витиеватые мелодии «Снежной королевы», задорные мотивы «Шкодного мюзикла», озорные песни из «Соловья-разбойника & Ко» — на сцене «Эрмитажа» покажут фрагменты из 28 мюзиклов — участников фестиваля. Его темой, кстати, в этом году стал предстоящий чемпионат мира по футболу.

Концерт начнется в 17:00. Вход бесплатный.

НАДО ЖЕ!

Один из самых успешных мюзиклов в истории мирового шоу-бизнеса — «Кошки». Его премьера состоялась в 1981 году. Оригинальная лондонская постановка просуществовала 21 год. Гримерный цех использовал 72 упаковки теней для глаз, румян, помады и туши в год.

ЗВЕЗДНЫЙ ОПЫТ

Роман Ломов, худрук ансамбля казачьей песни «Люди вольные»:

— Посетите Измайловский кремль! Там несколько музеев, есть интерактивные площадки для детей.

— Люблю Парк Горького — он великолепно отреставрирован, там сейчас очень интересно. Думаю, не надо перечислять почему.

— Мое самое любимое место — Нескучный сад. Впрочем, сейчас в любом парке Москвы хорошо!