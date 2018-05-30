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Каникулы открываются грандиозным шоу
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Каникулы открываются грандиозным шоу 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В конце недели начинается долгожданное лето. Встречайте теплый сезон и отмечайте праздник детства в парках столицы!
Встречать лето нужно с песнями и танцами! Знакомиться с лучшими детскими музыкальными спектаклями и подпевать любимым героям приглашает сад «Эрмитаж». 1 июня, в День защиты детей, он превратится в настоящий город детства — здесь юных москвичей и гостей столицы ждет грандиозный гала-концерт XII Фестиваля Академии детского мюзикла. Маленькие зрители и их родители увидят отрывки из любимых постановок.
Витиеватые мелодии «Снежной королевы», задорные мотивы «Шкодного мюзикла», озорные песни из «Соловья-разбойника & Ко» — на сцене «Эрмитажа» покажут фрагменты из 28 мюзиклов — участников фестиваля. Его темой, кстати, в этом году стал предстоящий чемпионат мира по футболу.
Концерт начнется в 17:00. Вход бесплатный.
НАДО ЖЕ!
Один из самых успешных мюзиклов в истории мирового шоу-бизнеса — «Кошки». Его премьера состоялась в 1981 году. Оригинальная лондонская постановка просуществовала 21 год. Гримерный цех использовал 72 упаковки теней для глаз, румян, помады и туши в год.
ЗВЕЗДНЫЙ ОПЫТ
Роман Ломов, худрук ансамбля казачьей песни «Люди вольные»:
— Посетите Измайловский кремль! Там несколько музеев, есть интерактивные площадки для детей.
Руслан Алехно, певец:
— Люблю Парк Горького — он великолепно отреставрирован, там сейчас очень интересно. Думаю, не надо перечислять почему.
Юлия Беретта, певица:
— Мое самое любимое место — Нескучный сад. Впрочем, сейчас в любом парке Москвы хорошо!
Вечерняя Москва: последние новости
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