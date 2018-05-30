Пермь: афиша мероприятий на июнь

11 июня в полночь на площади перед Театром-Театром состоится открытие праздника «День города». Перми в 2018-м исполняется 295 лет, поэтому слоганом праздника будет «Пермь. Без пяти триста». В полночь на площади запустят арт-объект «Часы обратного отсчёта». Он будет показывать время до 300-летнего юбилея. Эспланада станет главной площадкой Дня города. Вечером 12 июня по центральным улицам пройдёт Большой городской карнавал. Закончится праздник большим концертом и фейерверками.

Фото: balkans.kp.ru Отдых на реке

Первый месяц лета подарит возможность горожанам отдохнуть на природе. Пермский край знаменит своими живописными реками — Кама, Чусовая, Сылва. Это самые крупные и интересные водоёмы как для любителей активного отдыха, так и для ценителей комфорта. Огромные лайнеры, прогулочные теплоходы, яхты, катера и катамараны ждут любителей водных путешествий.

На протяжении всего лета в Перми будет проходить фестиваль «Выходные на набережной» реки Камы. На большой сцене будут проводиться концерты. Интерактивные площадки пригласят на мастер-классы по танцам. Уличные театры и кинозал порадуют своими представлениями. Антиквары, коллекционеры и мастера хэнд-мэйда представят свои работы на «Блошинном рынке». Любители спорта смогут принять участие в легкоатлетических забегах. Можно будет поиграть в настольные игры, гигантские шахматы и петанк.

Фото: vikiperm.com Часы работы: каждые пятница и воскресенье с 17 до 23 часов, по субботам с 12 до 23 часов.

Туристический клуб «Затерянный мир» организует в июне сплавы по реке Чусовая сроком от трёх дней до недели. Принять участие в них могут все желающие, даже те, кто не имеет опыта и специальных навыков. Проплывая по речной глади можно полюбоваться величественными прибрежными скалами и таинственными пещерами. Название Чусовая переводится с коми-пермяцкого как «быстрая вода». Река раскрывает свой загадочный мир перед участниками сплава. Начало лета — это лучшее время для почитателей прекрасного отдыха на воде. Фото: cheaptrip.ru Адрес клуба: г. Пермь, ул. Сибирская, 49 Кино

Июньский репертуар пермских кинотеатров разнообразен по жанрам. Рассмотрим подробно три премьеры, снятые в России, Италии и Америке. Биография, комедия и триллер. Фильмы объединяют замечательные режиссёры и талантливые актёры, сыгравшие оригинальных героев.

7 июня выходит на экраны фильм режиссёра Кирилла Серебренникова «Лето». В главной роли рок-музыканта Виктора Цоя снялся Тео Ю. Фильм рассказывает о начале творческого пути группы Кино, музыкальных событиях Ленинграда 80-х и личной жизни молодого Цоя с малоизвестными фактами его биографии.

Фото из открытых источников

14 июня состоится премьера итальянской криминальной комедии «Захочу и соскочу», снятой режиссёром Сидни Сибилья. Главный герой Пиэтро — талантливый молодой исследователь, попадает под сокращение в своём научном институте. Как выжить без работы? Гениальный план о производстве легальных наркотиков, используя пробелы в законах, помогают воплотить в жизнь такие же отвергнутые молодые учёные. Вот только управлять таким коллективом становится весьма проблематично. В главных ролях Эдоардо Лео , Валерия Соларино, Валерио Эпри.

21 июня американский режиссёр Фридрих Боэм представит нашим кинозрителям новый триллер «Сага о чудовище. Сумерки». Главную роль выросшей в лесу в полной изоляции 16-летней Анны сыграла Лив Тайлер. Анну находит в лесу местный шериф и её 16-летний брат Рэй. Но даже под их защитой девушка не перестаёт бояться страшных чудовищ, о которых рассказывал ей отец. Любители пощекотать свои нервы непременно должны посмотреть этот мистический драматический фильм.

Фото: filminquiry.com Фестивали, шоу 5-9 июня в Большом зале филармонии состоится IX Всероссийский фестиваль " Владимир Спиваков приглашает…", в котором примут участие прославленные известные и молодые талантливые музыканты. В программе фестиваля будут представлены лучшие образцы симфонической классики. Солисты Большого театра и совсем юные пианисты блеснут в виртуозных концертных вариациях. В исполнении Национального филармонического оркестра России под руководством Владимира Спивакова прозвучат шедевры XVIII-ХХ столетий от Моцарта до Шостаковича.

Фото из открытых источников

Начало в 19 часов. Адрес: г. Пермь, ул. Куйбышева, 1.

14 — 24 июня в 12-й раз в Перми пройдёт традиционный Дягилевский фестиваль. Концерты состоятся на 10 разных площадках. Из всех помещений фестиваля его организатору Теодору Курентзису особенно понравились цеха завода им. Шпагина. Первые три дня порадуют зрителей премьерой оратории «Жанна на костре». Это совместная постановка нескольких мировых театров будет представлена на сцене Театра оперы и балета им. П. И. Чайковского. В концертном зале гостиницы «Урал» можно будет даже поспать во время концерта в формате sleep concert. В зале поставят кровати, выключат свет и 8 часов будет звучать нежная музыка. Завершится фестиваль исполнением оркестра музыки Густава Малера

Фото: classicalmusicnews.ru Открытие 14 июня в 19 часов. Адрес: г. Пермь, Петропавловская, 25а.

26 июня Елена Воробей и её театр приглашают на новое грандиозное юмористическое шоу. Неповторимые пародии, монологи, музыкальные и танцевальные номера ждут зрителей. Елена на ходу меняет бесчисленные костюмы и образы. В её творческой копилке и свои собственные оригинальные юмористические тексты. Этот концерт даст зрителям огромный позитивный заряд на долгое время.

Фото: Константин Шалыгин

Начало в 19 часов. Адрес: г. Пермь, ул. Уральская, 93. КДЦ «Мотовилиха».

Цирк

С 16 июня пройдут показы красочной программы «Звёзды российского цирка». В ней будут представлены конный аттракцион «Кубанские казаки», акробаты и канатоходцы, дикие кабаны, олени, маралы и хаски. Весь вечер на манеже весёлые клоуны из группы «Не соскучишься». Легенды мирового цирка уникальны и захватывают внимание зрителей на протяжении всего представления.

Фото: tverigrad.ru Начало в 12 и 16 часов. Адрес: г. Пермь, ул. Уральская, 112 Музеи, выставки

Мемориальный музей Дом Дягилева выполнен в стиле позднего классицизма. Знаменитый театральный деятель, организатор «Русских сезонов» во Франции, Сергей Павлович Дягилев (1872-1929) жил в этом доме со своими родителями с 1880 по 1890 гг. В доме-музее можно увидеть предметы быта, подлинные фотографии, книги, картины и костюмы. Здесь проводятся концерты и вечера памяти великого импресарио. Концертный зал украшает памятник С. П. Дягилеву, созданный скульптором Эрнстом Неизвестным

Фото: 2gis.ru Часы работы: понедельник — пятница с 10 до 18 часов. Адрес: г. Пермь, ул. Сибирская, 33 Пермский музей современного искусства PERMM, единственный в своём роде в России за пределами двух столиц, приглашает в июне на выставку «Точка на горизонте» питерского художника Петра Белого . Экспозиция представляет собой ретроспективу из 15 инсталляций, расположившихся на двух этажах музея. От ранних работ меланхолии урбанизма выставка ведёт зрителя к более поздним проектам глобальной тоски. В тёмных помещениях музея единственным ориентиром становится далёкая точка на горизонте. Фото: aroundart. org Часы работы: вторник — воскресенье с 12 до 21 часа. Адрес: г. Пермь, бульвар Гагарина, 24.

Пермская Арт-Резиденция весь июнь представляет выставочный фотопроект «Танцующие» Союза фотохудожников России. Художественный отбор прошли работы 28 авторов, показавших их своеобразное понимание темы. Каждый из них в своём стиле запечатлел не только танцующих людей, но и танцующие световые и цветовые блики, чувства, музыку, ритм. Художники говорят со своим зрителем языком фотографии, наполняя его душу красивыми эмоциями.

Фото: geniuslochi.io Часы работы: вторник — воскресенье с 12 до 19-30 часов. Адрес: г. Пермь, ул. Монастырская, 95а.

Музыка, танцы

3 июня откроет лето в формате JazZone в частной филармонии «Триумф» концерт самобытного немецко-российского джазового трио INSIDE OUT. Оригинальные композиции, красивые мелодии и яркий вокал прозвучат в уникальных джазовых импровизациях. Автор и исполнитель Михаэла Штайнхауэр (Германия), пианист Роман Столяр (Новосибирск) и саксофонист Алексей Круглов (Москва) широко известны как мастера своего дела. Насладиться особенной музыкой можно будет в особом комфортном расположении — за столиком в зоне бара, или на подушках и пуфах, или сверху с балкона.

Фото: afisher.info

Начало в 19 часов. Адрес: г. Пермь, Комсомольский проспект, 79 21 июня в Органном зале Пермской краевой филармонии немецкий коллектив Ensemble Modernо исполнит классическую и современную академическую музыку. Ансамбль составляют 20 музыкантов-инструменталистов. Основная площадка коллектива — Франкфуртская опера. В программе концерта прозвучат произведения Мусоргского, Шуберта, Хааса и Шаррино.

Фото: bignotecafe.com Начало в 19 часов. Адрес: г. Пермь, ул. Ленина, 55Б.

Театр

1 июня на сцене Пространства «Часовой завод» Свободный Театр Современного Танца покажет хореографический этнический спектакль «Пегий пёс, бегущий краем моря» по мотивам произведения Чингиза Айтматова . Герои сюжета, развивающегося на Охотском море, взрослые мужчины и маленький мальчик. Они попадают в страшную бурю, которая не оставляет шансов вернуться на берег. Чтобы спасти мальчика, охотникам нужно сделать непростой моральный выбор. Фото: art.psu.ru Начало в 19 часов. Адрес: г. Пермь, ул. Чернышевского, 28 3 и 23 июня в Доме Актёра для малышей от 10 месяцев до 4-х лет Первый Беби-театр Перми покажет спектакль «Вода». Действие происходит в комфортном пространстве, соединяющем сцену и зрительный зал. В спектакле почти нет слов, он основан на эмоциях и тактильных ощущениях. Используются куклы и оптические эффекты. Дети с родителями узнают о морях, кораблях, ракушках, раках-отшельниках. Погуляют по горам и вымокнут под проливным дождём. А в финале все найдут сокровища-подарки.

Фото: stdf.perm.ru Начало в 11 часов. Адрес: г. Пермь, ул. Ленина, 64.

Фото: kp.by Начало в 19 часов. Адрес: г. Пермь, ул. Локомотивная, 1.