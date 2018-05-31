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Джигарханян ищет себе замену в театре
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Джигарханян ищет себе замену в театре 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Известно, что с 1996 года Армен Джигарханян является руководителем собственного столичного театра. Однако, в последнее время, после громкого развода с молодой супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской, он все чаще пребывает в больнице, нежели на своем рабочем месте.
На днях российские СМИ сообщили, что в театре грядут перемены. Говорят, что артист уже озаботился вопросом подбора достойного кандидата на свою должность. По некоторым данным, кресло Армена Борисовича в ближайшее время могут занять продюсер и друг мэтра Марк Рудинштейн, либо актер и режиссер Сергей Газаров, передает «Комсомольская правда».
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