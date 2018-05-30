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Джигарханяну нашли замену в его же театре
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Джигарханяну нашли замену в его же театре 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
В скором времени театр Армена Джигарханяна, где артист долгие годы является руководителем, уйдет в отпуск. Что будет с учреждением осенью, никто сказать не может. В театральных кругах ходят слухи, что Армен Борисович уже подбирает себе замену, ведь последние месяцы артист большую часть времени проводит в больницах, а не в рабочем кабинете. На должность руководителя театра рассматривали кандидатуру продюсера и друга Джигарханяна — Марка Рудинштейна, однако окончательное решение так и не было принято.
"Что делать: возраст и болезни дают о себе знать. Организм нуждается в «ремонте», каждую неделю Джигарханян ложится на профилактику. Говорят, наиболее вероятный кандидат — актер и режиссер Сергей Газаров. Он ставил спектакли в театре Джигарханяна и в «Современнике». Посмотрим, какое решение будет по Газарову в департаменте", — говорит Марк Рудинштейн. Сам Сергей Газаров, к слову, отказывается разглашать какие-либо подробности происходящего, — сообщает "Комсомольская правда".
Сергей Газаров может стать преемником Джигарханяна/Фото: globallook
Напомним, что перемены в театре Джигарханяна грянули еще в прошлом году. Когда после конфликта с женой Виталиной, Армен Борисович уволил ее с должности директора театра. На Цымбалюк-Романовскую также было заведено дело по подозрению в финансовых махинациях, которое до сих пор находится на рассмотрении.
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