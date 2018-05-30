Звезда «Полицейского с Рублевки» рассказала о своем нелегком прошлом

Рина Гришина скрывает свою личную жизнь. Многие ее знают по яркой роли в сериале «Отель Элеон», а также она снялась в «Кухне», «Ментах» и в третьем сезоне «Полицейского с Рублевки». Сейчас артистка находится на пике популярности. Она ведет свою страничку в соцсети, много путешествует, а недавно стало известно, что актриса замужем. Об этом не знали даже некоторые друзья звезды.

Недавно Рина дала откровенное интервью, в котором поведала о своей нелегкой жизни. Оказалось, что она несколько раз не смогла поступить в театральный. По этой причине девушка устроилась работать в театр «Балтийский дом» реквизитором, чтобы зарабатывать на жизнь. По ее словам, один из спектаклей включал в себя очень грязную концепцию. Сцену покрывала солома и глина, в конце постановки ее еще и поливали водой. «Сижу, разбираю грязь, мешки, солому и плачу. Ну почему я здесь, ковыряюсь в этом месиве, а не там, вместе со всеми распеваюсь?! Было так больно…», — поделилась своими воспоминаниями Гришина.