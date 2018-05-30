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Звезда «Полицейского с Рублевки» рассказала о своем нелегком прошлом
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Звезда «Полицейского с Рублевки» рассказала о своем нелегком прошлом 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Рина Гришина скрывает свою личную жизнь. Многие ее знают по яркой роли в сериале «Отель Элеон», а также она снялась в «Кухне», «Ментах» и в третьем сезоне «Полицейского с Рублевки». Сейчас артистка находится на пике популярности. Она ведет свою страничку в соцсети, много путешествует, а недавно стало известно, что актриса замужем. Об этом не знали даже некоторые друзья звезды.
Недавно Рина дала откровенное интервью, в котором поведала о своей нелегкой жизни. Оказалось, что она несколько раз не смогла поступить в театральный. По этой причине девушка устроилась работать в театр «Балтийский дом» реквизитором, чтобы зарабатывать на жизнь. По ее словам, один из спектаклей включал в себя очень грязную концепцию. Сцену покрывала солома и глина, в конце постановки ее еще и поливали водой. «Сижу, разбираю грязь, мешки, солому и плачу. Ну почему я здесь, ковыряюсь в этом месиве, а не там, вместе со всеми распеваюсь?! Было так больно…», — поделилась своими воспоминаниями Гришина.
Однако актриса не стала сдаваться и устроилась на вторую работу официанткой. Она пошла на курсы сценографов, но вскоре они ей наскучили. И вот, когда Рина уже стала думать о том, что актриса это не ее профессия, она поступила в театральную академию. После таких испытаний, она считает, что звездная болезнь ей не грозит. Гришина отметила, что так настрадалась, что не боится вновь все начать с нуля. При этом она набралась опыта, чтобы знать, как сыграть ту или иную роль, об этом актриса рассказала изданию «7 Дней».
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