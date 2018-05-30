Лучшим спектаклем фестиваля «Ново-Сибирский транзит» стала постановка театра «Глобус»

НОВОСИБИРСК, 30 мая. / ТАСС /. Спектакль «Пианисты» Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» по роману Кетиля Бьернстада стал лучшим спектаклем пятого театрального фестиваля «Ново-Сибирский транзит», который проходил в Новосибирске с 22 по 30 мая. Победителя назвали вечером в среду после показа заключительного спектакля фестиваля, а до вручения наград жюри на встрече с журналистами высоко оценило общий уровень постановок.

"Очень много было талантливых спектаклей, актеров, режиссеров, так что все это внушает мне оптимизм, что в последнее время бывает не так часто в нашей жизни", — сказал председатель жюри, театральный режиссер и педагог из Санкт-Петербурга Адольф Шапиро

"Обращение к историческим и трагическим темам нашей страны нашло какой-то особый личностный отклик у зрителей. Это спектакли, которые касались темы войны, репрессий, фашизма, тоталитарного насилия. И очень важно, что театр об этом говорит, причем говорит убедительно и разными способами", — уточнила критик.

"Ново-Сибирский транзит" — конкурс лучших драматических спектаклей, который объединяет драматические театры Сибири, Урала и Дальнего Востока. Фестиваль проводится в Новосибирске раз в два года — каждый четный год на базе Новосибирского государственного академического театра «Красный факел». В этом году для участия в фестивале было подано более 100 заявок, в конкурсную программу прошли 18 спектаклей большой и малой формы из 15 городов.