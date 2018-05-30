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Лучшим спектаклем фестиваля «Ново-Сибирский транзит» стала постановка театра «Глобус»
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Лучшим спектаклем фестиваля «Ново-Сибирский транзит» стала постановка театра «Глобус» 

ТАСС 1 час назад
НОВОСИБИРСК, 30 мая. /ТАСС/. Спектакль «Пианисты» Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» по роману Кетиля Бьернстада стал лучшим спектаклем пятого театрального фестиваля «Ново-Сибирский транзит», который проходил в Новосибирске с 22 по 30 мая. Победителя назвали вечером в среду после показа заключительного спектакля фестиваля, а до вручения наград жюри на встрече с журналистами высоко оценило общий уровень постановок.
"Очень много было талантливых спектаклей, актеров, режиссеров, так что все это внушает мне оптимизм, что в последнее время бывает не так часто в нашей жизни", — сказал председатель жюри, театральный режиссер и педагог из Санкт-Петербурга Адольф Шапиро.
Среди других победителей конкурса — режиссер Максим Диденко из театра «Старый дом» в Новосибирске за спектакль «Я здесь» по текстам Льва Рубинштейна, актер Иван Крылов из Кемеровского областного театра драмы и Елена Половинкина из Красноярского театра юного зрителя. Как отметила театральный критик и член жюри фестиваля Анна Банасюкевич, особым в этом году стал интерес режиссеров к теме истории вообще и исторических трагедий в частности.
"Обращение к историческим и трагическим темам нашей страны нашло какой-то особый личностный отклик у зрителей. Это спектакли, которые касались темы войны, репрессий, фашизма, тоталитарного насилия. И очень важно, что театр об этом говорит, причем говорит убедительно и разными способами", — уточнила критик.
"Ново-Сибирский транзит" — конкурс лучших драматических спектаклей, который объединяет драматические театры Сибири, Урала и Дальнего Востока. Фестиваль проводится в Новосибирске раз в два года — каждый четный год на базе Новосибирского государственного академического театра «Красный факел». В этом году для участия в фестивале было подано более 100 заявок, в конкурсную программу прошли 18 спектаклей большой и малой формы из 15 городов.
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