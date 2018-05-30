Ирина Сидоренко: «Каждый выпуск представляет определенную ценность, возникает желание их не отпускать и продолжать с ними творить уже на профессиональном…

Об этом и о том, где первые актеры будущего молодежного театра получили свое профессиональное мастерство, «Ревизор. ru» поговорил с заведующей кафедрой театрального искусства доцентом Ириной Сидоренко

Ирина Анатольевна, в этом году планируется открытие молодежного театра, в котором будет работать практически сформировавшаяся труппа вашего последнего курса. Как и когда возникла идея создания театра?

Когда я выпускаю очередной курс, эта идея незримо начинает витать в воздухе. Впервые она появилась три года назад, когда выпускался мой предыдущий курс. Каждый выпуск представляет определенную ценность, возникает желание их не отпускать и продолжать с ними творить уже на профессиональном уровне. Эту идею поддержал и стал ее продвигать в городской администрации председатель регионального отделения Союза театральных деятелей, заслуженный артист РФ Владимир Александрович Гальченко . И вот в этом году случилось так, что все бумаги подписаны и осенью на базе учебного театра будет открыт Муниципальный молодежный драматический театр. Фото: Мастерская Ирины Сидоренко, СГИК

Я знаю, что будущие актеры оттачивают свое профессиональное мастерство в учебном театре института, а это также уникальное явление в культурной жизни Самары. Уже более пяти лет он открывает двери для тех, кому любопытны работы молодых актеров и режиссеров. Ведь именно эти ребята станут основной труппой молодежного театра. Как и когда возник учебный театр? Почему появилась такая необходимость?

Для институтов, которые выпускают профессиональных режиссеров и актеров, это само собой разумеющаяся вещь. Для будущих актеров нужна практика. Практику они должны проходить на профессиональной базе, на базе спектаклей. Спектакль должен где-то играться. Репертуарные театры не пускают на свои площадки пришлых людей, так как там все всегда расписано, все поставлено на зарабатывание денег. Нам была нужна своя площадка. И эту идею мы успешно претворили в жизнь в феврале 2012 года. Тогда как раз выпускался курс Юрия Ивановича Долгих , а мой был на третьем. На базе курсовых и дипломных спектаклей был создан первый репертуар учебного театра, который сейчас пользуется большим успехом. До этого дипломные и курсовые спектакли студенты показывали в аудиториях для узкого круга — преподавателей, родителей, родственников, друзей и знакомых. Фото: Мастерская Ирины Сидоренко, СГИК

У учебного театра нет постоянной труппы. Как отбираются актеры?

Никак не отбираются. Студенты 3 и 4 курса кафедры актерского искусства и кафедры театральной режиссуры составляют труппу на 2 года. Потом она, соответственно, меняется. Появляются новые студенты, новые актеры.

Видно ли сразу, кому предназначаются роли трагические, а кому — комические.

-Да, конечно. Это видно изначально. Два года мы занимаемся с ребятами школой. Открываем их психофизику, смотрим, что будет тому или иному студенту ближе. Есть артисты, которые могут сыграть практически все, а есть одноплановые актеры. И в этом нет ничего страшного, это не приговор. Если актер играет исключительно комические роли, то это не только потому, что он внутренне заточено на комику. Выбор роли определяется по соответствию внутренних и внешних данных. Фото: Мастерская Ирины Сидоренко, СГИК

С какими трудностями сталкивается учебный театр?

Учебный театр — это бедный театр. У нас нет специального зала. Под него нам отдали обычную аудиторию, там мы и создали экспериментальную сцену. Ее хватает, но хотелось бы уже переоборудовать саму сцену, сделать ремонт в зале, привести все в более интересный вид. К тому же, декорации и костюмы студенты придумывают и делают самостоятельно. Они, конечно, скромны, но в этом есть и преимущество — их «бедность» позволяет зрителю дать простор фантазии и не отвлекаться от самого главного — от игры актеров на сцене. В этом волшебном единении актера и зрителя и есть сам театр. Он уникален той энергией, теми эмоциями, которыми заряжают публику молодые актеры. А этого порой не встретишь у профессиональных артистов.

В прошлом году театр отметил свой первый юбилей. Какие самые значимые события вы можете отметить?

Пятилетие мы встретили с ощущением, что стали зарабатывать деньги для института и непосредственно на нужды театра. Эти небольшие средства идут на оплату поездок на фестивали, на мелкий ремонт. Но самое главное, к нашему театру вырос интерес в городе, на спектакли идут люди, которые не имеют к нам никакого отношения. За пять лет у нас уже сформировалась своя аудитория. Даже места бронируются заранее. Появляется новый зритель. Причем приходят люди самого разного возраста — от школьного до пенсионного. Некоторые любители посещают каждый спектакль. Бывают у нас и режиссеры местных театров и даже из других городов, присматривают для себя артистов. Фото: Мастерская Ирины Сидоренко, СГИК

Что привлекает зрителей в вашем театре?

Наверное, энергия молодости и бесшабашности, которая передается зрителям в зале и держит их, заставляя приходить еще и еще раз. Начинающие актеры не думают о своем профессионализме, о том, как они выглядят на сцене. Им просто нравится играть, перевоплощаться. И этот азарт, положительная энергетика и трепетное отношение к своей будущей профессии передается публике.

В репертуаре много классики, современных авторов, русских и зарубежных. Что предпочтительнее для учебного спектакля?

Мы стараемся играть все — от мюзиклов и пластических спектаклей до русской и зарубежной классики. Потому что каждый спектакль — это школа, профессиональная подготовка. Будущий артист должен почувствовать самые разные стили и жанры. Каждый год репертуар обновляется. Зрители могут смотреть все новые спектакли, что поддерживает растущий интерес к театру.

Ирина Анатольевна, а где и когда можно будет посмотреть первые постановки нового, уже профессионального, молодежного театра?

Открытие молодежного драматического театра состоится в сентябре. Уже есть готовый репертуар. Тот, что накопили в период обучения. Чтобы встать на ноги, надо начинать с того, что наработано, и постепенно ставить новые спектакли. Базироваться будем пока в здании, существующем уже давно, — ДК имени Литвинова на проспекте Кирова. И еще у города есть идея — дать возможность жителям, которые живут далеко от центра города, возможность ходить в свой театр, который был бы им интересен и близок по расположению. Для нас в этом тоже есть преимущество. Появится свой постоянный зритель, который перейдет с нами, я надеюсь, и в новое здание.

Уже есть предположение, где будет основное здание молодежного театра?

Боюсь сказать наверняка, но, предположительно, нам отдают бывший кинотеатр «Россия» на Чернореченской. Уже даже есть проект реконструкции старого здания, минимализированный, похожий на театр «Табакерка» Олега Табакова . Фото: Мастерская Ирины Сидоренко, СГИК

Есть ли название у будущего театра?

Название есть — это Муниципальный молодежный драматический театр г. Самара. А дополнительно можно прибавить — «Россия», чтобы не упустить из внимания название бывшего кинотеатра. Просто театр «Россия». Вот так, может быть, громко. Мы пока еще не решили. Фото: Мастерская Ирины Сидоренко, СГИК