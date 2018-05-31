Фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» наградит лауреатов

МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова /. Летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского», проходивший с 22 мая, в четверг завершится в Москве. Церемония награждения лауреатов состоится на сцене Московского Губернского театра под руководством народного артиста РФ Сергея Безрукова. Он выступил инициатором проведения смотра и стал его художественным руководителем, сообщила ТАСС помощник худрука Лиана Хусаинова.

Безруков о фестивале

"Фестиваль «Фабрика Станиславского» открылся 22 мая на знаменитых складах фабрики Морозова в Орехово-Зуеве, и это символично, — сказал ТАСС Сергей Безруков. — Дело в том, что история возникновения МХАТа напрямую связана с известным меценатом Саввой Тимофеевичем Морозовым. А Станиславский — фундамент нашего театрального искусства, на котором строится русский психологический театр".

По словам Безрукова, идея фестиваля губернских театров заключается в том, чтобы со всей России собирать спектакли и режиссеров, которые работают «по Станиславскому» — в традициях русского психологического театра. «В России огромное количество губерний, и театральные события случаются не только в столицах, но и в регионах. На нашем фестивале были представлены театры из Челябинска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы и Нижнего Новгорода», — отметил худрук смотра.

"В этом году отобрали спектакли, которые мне очень нравятся, я их люблю. Особенно трепетное отношение у меня к Николаю Коляде Григорию Козлову , — признался Безруков. — Когда я увидел восьмичасовой «Тихий Дон» в мастерской Григория Козлова в Санкт-Петербурге, я просто влюбился в этот спектакль, поэтому мне было очень важно, чтобы его сыграли на сцене Губернского театра в рамках фестиваля «Фабрика Станиславского».

"Мы не смогли представить на фестивале все российские губернии: их слишком много, не хватит средств, чтобы все привезти. Я надеюсь, в будущем спектаклей из разных регионов будет больше. Но тем не менее, мы вывезли действительно достойные спектакли на наш фестиваль", — подчеркнул руководитель форума.

Помимо спектаклей в рамках фестиваля проводилась образовательная программа. «Я убежден, что фестивальная жизнь заключается не только в том, чтобы показывать свое искусство и делиться опытом, но еще и чему— то обучиться и что-то умное послушать, — считает Безруков. — На фестиваль приехала талантливая молодежь из театральных вузов Новосибирска, Уфы, Ярославля, Казани, Нижнего Новгорода, для которых проводились цикл лекций, мастер— классы. Я провел мастер-класс на тему „Художественное слово“, свои мастер-классы провели Николай Коляда, Григорий Козлов, прошли встречи с заместителем министра культуры РФ Александром Журавским , ректором ГИТИСа Григорием Заславским ».

"Сегодня мы приглашаем всех в Московский Губернский театр на закрытие фестиваля. Мы назовем лауреатов в номинациях «Лучшая женская роль» и «Лучшая мужская роль», которым будут вручены уникальные призы, изготовленные на Дулевском фарфоровом заводе специально для нашего фестиваля", — сообщил Безруков, заверив, что фестиваль «Фабрика Станиславского» планируется проводить ежегодно, расширяя географию и количество участников.