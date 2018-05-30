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Закрытие фестиваля «Фабрика Станиславского» пройдет в Московском губернском театре 31 мая
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Закрытие фестиваля «Фабрика Станиславского» пройдет в Московском губернском театре 31 мая 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Театральную игру проведут на сцене Московского губернского театра в рамках церемонии закрытия фестиваля «Фабрика Станиславского» 31 мая, говорится в сообщении пресс-службы советника губернатора Московской области Нармин Ширалиевой.
«Тридцать первого мая на большой сцене Московского губернского театра состоится торжественная церемония закрытия фестиваля «Фабрика Станиславского». В начале церемонии будут названы лауреаты премии за лучшую женскую и лучшую мужскую роль — художественный руководитель фестиваля Сергей Безруков вручит победителям памятные статуэтки «Верю», — уникальные миниатюрные скульптуры К. С. Станиславского, созданные специально для фестиваля», — говорится в сообщении.
А затем на сцену выйдут участники образовательной программы фестиваля — студенты театральных вузов из разных регионов страны.
В формате театральной игры «Импровизационный батл» участники образовательной программы будут соревноваться в остроумии, находчивости и непредсказуемости, то есть в жанре импровизации.
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