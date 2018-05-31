В Волгограде к ЧМ-2018 презентовали торт в виде футбольного мяча

В волгоградском музее имени Машкова презентовали к мундиалю футбольные мастер-классы и уникальный торт в виде мяча.

Как сообщает пресс-службе Агентства развития туризма Волгоградской области, один из мастер-классов провели представители клуба народной куклы «Крупеничка». Они научили гостей делать русский мяч из ткани по старинным технологиям, который был популярен у детей и молодели в X-XV веках. Другой мастер-класс был посвящен созданию футбольной атрибутики болельщиков: трещоток, флагов, флажков с символикой любимой команды. На занятии «Art-футболка» гости музея научились наносить на одежду принт с помощью термобумаги и декорировать ее красками.

После мастер-классов гостям представили торт в виде футбольного мяча. В его состав вошли ржаная мука, каймак и не только. На его приготовление ушло почти три дня. Торт недавно вошел в состав фирменного меню региона, которое раскрывает секреты местной кухни туристам.

Напомним, волгоградские учреждения культуры подготовили серию мероприятий к мундиалю. В музее Машкова в дни ЧМ пройдут акция «Футбольная ночь», выставка «Спорт в искусстве», «Футбольный детский день», интерактивные экскурсии и музыкальные программы, посвященные спорту. В «Царицынской опере» состоятся концерты, показы спектаклей мировой балетной классики, выступления российских звезд оперной сцены. Театральная программа станет культурным сопровождением футбольного турнира.