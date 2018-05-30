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Шествие, морской дух и «Партизан FM»: Архангельск начал готовиться ко Дню города
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Шествие, морской дух и «Партизан FM»: Архангельск начал готовиться ко Дню города 

29.ru 58 минут назад
Фото: 29.ru
Концепция праздника ко Дню города в этом году будет строиться вокруг темы «Город с морской душой», решили на первом заседании оргкомитета по подготовке празднований.
Традиционно программа начнется в 11 часов с возложения цветов к монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны в 1941–1945 годах, к памятному камню городам воинской славы и к стеле «Архангельск — город воинской славы».
С 13 часов праздник откроет торжественное шествие, которое завершится на площади В. И. Ленина. Хотя, что это будет за шествие, пока неизвестно. В этом году фестиваль уличных театров, участники которого традиционно участвовали в этой части празднований, отказались от такого формата — фестиваль завершится еще 23 июня.
Праздничные площадки будут расположены на площади Ленина, проспекте Чумбарова — Лучинского, Красной Пристани, площади у театра драмы имени М. В. Ломоносова.
В Петровском парке традиционно состоится церемония награждения победителей городского конкурса «Лучший дворик».
На всех площадках будут организованы интерактивные программы с участием лучших творческих коллективов города для горожан всех возрастов на любой вкус. На центральной площадке на площади Ленина состоится концерт фолк-группы «Партизан FM».
В завершение праздника в небо над Архангельском запустят множество цветных воздушных шаров.
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