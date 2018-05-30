Шествие, морской дух и «Партизан FM»: Архангельск начал готовиться ко Дню города

Концепция праздника ко Дню города в этом году будет строиться вокруг темы «Город с морской душой», решили на первом заседании оргкомитета по подготовке празднований.

Традиционно программа начнется в 11 часов с возложения цветов к монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны в 1941–1945 годах, к памятному камню городам воинской славы и к стеле «Архангельск — город воинской славы».

С 13 часов праздник откроет торжественное шествие, которое завершится на площади В. И. Ленина. Хотя, что это будет за шествие, пока неизвестно. В этом году фестиваль уличных театров, участники которого традиционно участвовали в этой части празднований, отказались от такого формата — фестиваль завершится еще 23 июня.

Праздничные площадки будут расположены на площади Ленина, проспекте Чумбарова — Лучинского, Красной Пристани, площади у театра драмы имени М. В. Ломоносова.

В Петровском парке традиционно состоится церемония награждения победителей городского конкурса «Лучший дворик».

На всех площадках будут организованы интерактивные программы с участием лучших творческих коллективов города для горожан всех возрастов на любой вкус. На центральной площадке на площади Ленина состоится концерт фолк-группы «Партизан FM».

В завершение праздника в небо над Архангельском запустят множество цветных воздушных шаров.