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Полсотни одарённых детей из областного центра удостоены стипендий администрации Самары
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Полсотни одарённых детей из областного центра удостоены стипендий администрации Самары 

ТРК Губерния 44 минуты назад
25 человек представляют сферу культуры и ещё столько же — спорт. Вручение стипендий прошло в торжественной обстановке в стенах академического театра оперы и балета. Отмечают таким образом начинающих музыкантов, артистов, художников и спортсменов в Самаре уже в шестой раз. За это время более 300 стипендиатов получили государственную поддержку. Среди них — призёры и победители международных, всероссийских и региональных соревнований и конкурсов.
"Хочу надеяться, что вы, дорогие друзья, останетесь все учиться в Самаре, работать здесь и жить. Мне кажется, что сейчас Самара для вас предоставляет большие возможности для вашего таланта", — отметила глава Самары Елена Лапушкина.
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