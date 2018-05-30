Полсотни одарённых детей из областного центра удостоены стипендий администрации Самары

25 человек представляют сферу культуры и ещё столько же — спорт. Вручение стипендий прошло в торжественной обстановке в стенах академического театра оперы и балета. Отмечают таким образом начинающих музыкантов, артистов, художников и спортсменов в Самаре уже в шестой раз. За это время более 300 стипендиатов получили государственную поддержку. Среди них — призёры и победители международных, всероссийских и региональных соревнований и конкурсов.