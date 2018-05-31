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Вручение премии «Нацбест-2018»
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Вручение премии «Нацбест-2018» 

Собака 2 часа назад
Фото: Собака
В этом году победителем премии «Нацбест» стал Алексей Сальников с романом «Петровы в гриппе и вокруг него». Подводя итоги на Новой сцене Александринского театра, жюри нервничало не меньше номинантов: главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов до последнего не мог определиться с выбором, поэтому в раздумьях скрывался от публики в интерьерах театра, пока профессор Сорбонны Элен Мела повторяла критическую речь о номинантах.
Бессонные ночи, использованные для прочтения шорт-листа премии, сказались на еще одном члене жюри «Нацбеста» — репере Хаски, который не смог приехать и записал видеообращение к литературной богеме. Ведущий Артемий Троицкий вместе с Полиной Толстун виртуозно пересказывали работы номинантов за минуту, а председатель жюри и по совместительству совета директоров СМП Банка Артем Оболенский выразил надежду, «что данный шорт-лист не является отображением всей современной прозы», чем вызвал одобрительные аплодисменты у зала.
Фотограф: Михаил Вильчук
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