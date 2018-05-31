Александр Ширвиндт поставил в Театре сатиры спектакль под названием «Брависсимо!»

МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова /. Московский академический театр сатиры выпускает новый спектакль под названием «Брависсимо!» в постановке своего художественного руководителя, народного артиста РФ Александра Ширвиндта . В четверг состоится пресс-прогон, премьерные показы пройдут 2, 15 и 24 июня, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

В основе спектакля — пьеса «Квартет» известного английского драматурга и сценариста Рональда Харвуда, действие которой происходит в доме для престарелых музыкантов. Здесь живут четыре звезды, которые когда-то блистали в опере «Риголетто». Позади у них мировая слава, впереди — участие в концерте в честь дня рождения Джузеппе Верди , который состоится в доме престарелых.

Зинаиды Матросовой, Юрия Васильева и "Сейчас такая огромная чехарда разновкусицы в театре, что мне захотелось вспомнить лучшие русские театральные традиции и сделать спектакль на «чистом сливочном актерском масле», как я это понимаю", — сказал ТАСС Александр Ширвиндт. «Иными словами, я сделал бенефис четырех артистов — Светланы Рябовой Олега Вавилова », — пояснил худрук Театра сатиры.

"Мне кажется, по интонации, флеру это получилось. Я имею в виду доверительный разговор со зрительным залом о профессии, возрасте, о необходимости реализовывать в себе творческое начало в любом периоде жизни", — отметил Ширвиндт. Вместе с ним над постановкой работали: сценограф Зиновий Марголин , художник по костюмам Анастасия Образцова, музыкальный руководитель Андрей Рубцов

"Спектакль «Брависсимо!» создан для Основной сцены Театра сатиры", — подчеркнул Ширвиндт, добавив, что в июне состоятся еще две премьеры, предназначенные для Малой сцены, именуемой «Чердаком сатиры».

Премьеры на «Чердаке сатиры»

"Театр — это осенне-зимний вид спорта, — продолжил Александр Анатольевич. — В июне сезон завершается, но мы готовим премьеры, которыми откроем следующий сезон".

15 и 28 июня на «Чердаке сатиры» пройдут премьерные показы спектакля «Горгоны». Это пьеса известного американского драматурга Дона Нигро , написанная для двух драматических актрис и соперниц, которым предстоит сниматься в одном кассовом голливудском фильме. Всю жизнь они враждовали из-за ролей и продолжают ссориться и мириться.

"Ко мне обратились три дамы: актрисы Алена Яковлева, Марина Ильина и режиссер Наталия Фекленко , пожелавшие воплотить пьесу «Горгоны». Я дал «добро», — рассказал худрук Театра сатиры. «Правда, на генеральном прогоне я немного волновался, — признался он. — Но в итоге получился милый спектакль, в чем-то неожиданный и фантасмагорический».

"И еще одну работу мы предполагаем выпустить до конца сезона, — проинформировал Ширвиндт. — Это спектакль «Вера», который делается специально для нашей замечательной Веры Кузьминичны Васильевой . Ей 92 года, а она полна энергии и прекрасно выглядит".