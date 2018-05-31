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«Скаковая лошадь при параде»: Екатерина Волкова пошутила о себе
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«Скаковая лошадь при параде»: Екатерина Волкова пошутила о себе 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Служба в театре нередко вынуждает артистов примерять красочные, смешные, а иногда и вовсе нелепые образы. Вот и отечественная актриса Екатерина Волкова с юмором отнеслась к сценическому костюму, остроумно сравнив себя с расфуфыренной скаковой лошадью.
Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова сейчас гастролирует по городам России со своим спектаклем. Желая развлечь себя и своих поклонников, звезда достала разноцветные перья из реквизита театральной гримерки и предстала перед поклонниками в смелом и экстравагантном образе. Пребывая в отличном настроении, Екатерина отпустила искрометную шутку, обратив внимание публики на то, что такими пестрыми перьями украшают также и головы лошадей.
«Когда ещё поносишь перья, как не на гастролях. Немного напоминаю себе верную скаковую лошадь при параде», — пошутила о себе Екатерина, развеселив поклонников удачным сравнением. Публика всегда весьма благосклонно относилась к звездам, которые не только умеют удачно шутить, но и не боятся выставить себя в неловком свете. А потому заявление Екатерины развеселило пользователей сети, которые принялись уверять знаменитость, что она выглядит великолепно даже с таким спорным аксессуаром на голове.
«Вас ничто не испортит, хотя сравнение огонь конечно» «Вам идет! Веселенько так!» «Ну вы как скажете, пол дня смеялась. Хотя перья-то вам к лицу» «Какая милая и красивая на фотографии! Перья идут, безумно красиво»
Стоит отметить, что у многих почитателей Екатерины разноцветные перья вызвали совсем другую ассоциацию, напомнив костюмы Мулен Руж. Однако Волкова на многие вещи смотрит под особенным углом, который нередко бывает отличным от общественного мнения. К примеру, в то время как россияне возмущались выступлением Юлии Самойловой на Евровидении, артистка выступила с заявлением, что не разделяет таких агрессивных взглядов и, более того, всецело поддерживает певицу.
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