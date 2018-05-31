Завораживающий голос Пелагеи и магия Цирка дю Солей: календарь гастролей в Екатеринбурге на июнь

Летом артисты постепенно уходят в творческие отпуска и разъезжаются по фестивалям, а вот отдельных концертов не так много. В июне в Екатеринбурге выступят завораживающая певица Пелагея, один из самых высокооплачиваемых диджеев мира Paul Oakenfold, популярная у молодёжи группа 25/17.

Спектакли покажут столичные театры, в роли Пушкина на сцену выйдет Сергей Безруков, а ещё запланированы цирковые выступления заезжих артистов. В том числе — легендарного Цирка дю Солей.

Обо всём подробнее — в нашем календаре гастролей на июнь.

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