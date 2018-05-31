«Будите Сталина, немцы бомбят наши города»

Театр Российской Армии представил новый проект — «Победа.doc», — где зритель будет не просто сидеть в зале, а станет свидетелем и участником реконструкции событий Великой Отечественной войны.

Театр Российской Армии приятно удивил искушенного московского зрителя новым проектом «Победа.doc». Это история — в современном формате, поскольку впервые столичный зритель не будет остраненно сидеть в зале, а станет передвигаться по нескольким площадкам города на автобусе и становиться свиделем реконструкции событий.

Здесь нет места вымыслу, весь спектакль построен исключительно на документах, предоставленных Центральным музеем Вооруженных Сил.

«Я советую всем посмотреть спектакль, и вообще, больше думать о том времени, благодаря которому, мы с Вами существуем», — поделился своим мнением Народный артист России Владимир Бортко

«Победа.doc» дает зрителю возможность «оказаться» в кабинете Сталина 22 июня 1941 года и лично присутствовать на совещании высшего командования в первые часы войны. Или стать свидетелем принятия решений, от которых зависели жизни миллионов.

Важно подчеркнуть, что Театр российской армии первым в Москве поставил спектакль, подразумевающий перемещение зрителей по нескольким локациям в городе, причем, автобус здесь не просто средство передвижения, а часть сцены.

Рассказ москвички о том, как город готовится к обороне, заставляет по-другому смотреть на мирные улицы Москвы, превращенные 77 лет назад в баррикады. А «докладывая» лично Жукову о положении дел на фронтах, понимаешь, какая ответственность лежала на командирах, как нелегко довались судьбоносные решения.

«Это спектакль о личной ответственности. Именно поэтому, мы предлагаем зрителям оказаться то в роли тех людей, которые сидели в кабинете Сталина, то в роли тех людей, генералов, которые докладывали Жукову, то в роли простых солдат, которым приходят письма, то в роли тех, кто участвовал в параде Победы», — отмечает драматург театральной реконструкции «Победа.doc» Яна Стародуб-Афанасьева.

Для начала, спектакль планируют показывать учащимся кадетских корпусов, юнармейцам и военнослужащим. В дальнейшем его планируют сделать доступным для всех желающих.

«Наша задача была, говорить о каких-то вещах так, чтобы курсанты, для которых это делается, военнослужащие, которые сюда придут, стало интересно, и они захотели сами ещё раз об этом прочитать, увидеть, прийти», — объяснил режиссер-постановщик театральной реконструкции «Победа.doc» Игорь Афанасьев

Эффект погружения на новом проекте позволяет взглянуть на события Великой Отечественной войны изнутри, ощутить на себе всю тяжесть ответственности за принятие судьбоносных решений и понять, какой ценой добывалась победа.