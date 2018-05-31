Царство пластики и жеста. В Омском ТЮЗе поставили инклюзивный спектакль

Первое, что бросилось в глаза в афише, — это жанр постановки — комедия дель арте.

Для нее характерны определенный набор персонажей и каноничная схема сюжета: молодые влюблённые, счастью которых мешают старики, благодаря помощи ловких слуг преодолевают все преграды.

О традициях дель арте

Так, на сцене актеры разыграли смешную историю, как служанка Коломбина и ее дружок Кавьелло помогали незадачливым влюбленным Изабелле и Валентино. Здесь были старик Панталоне и доктор Беланцоне, коварная тетушка Изабеллы донна ди Туона и бравый вояка Капитан.

Присутствовал и основной атрибут комедии дель арте — маска. Лица актеров были скрыты масками на протяжении всего спектакля. Благодаря этому зрителя ничего не отвлекало от действа, происходящего на сцене.

Но мало будет сказать, что в постановке звучала великолепная музыка и были отлично поставлены танцы. Главное, что сделало спектакль уникальным, — это актерский состав.

Комедия «Служанка-интриганка» — совместный проект Омского ТЮЗа и театра-студии «Параллельный мир», в которой занимаются молодые люди с особенностями развития. Благодаря маскам до самого окончания спектакля не было понятно, кто скрывается за ними — профессиональный актер или воспитанник студии, настолько великолепной была игра артистов.

Особенный спектакль

Иногда случается, что изначально не понравился персонаж или актерская игра показалась недостаточно искусной. И это отталкивает зрителя. Спектакль «Служанка-интриганка» особенный — он не вызвал отторжения! Не было недовольства, потому что на сцене играли не люди, а маски, которые могли делать все, что им заблагорассудится, даже позволить себе немного фривольности, но мы не забываем — это все-таки площадная комедия дель арте, в которой сексуальный подтекст считается нормой.

На сцене царил язык пластики и жеста. К слову, это еще одна отличительная черта комедии дель арте. Пластика актеров воистину поражала отточенностью поз и движений.

Удивительно гибкая, нежная Изабелла просто излучала эмоции каждым своим жестом. Донна ди Туона одним поворотом головы наводила трепет на зрителей, а добряк-доктор Беланцоне, будучи постоянным спутником Панталоне, выслушивал старика и одобрительно кивал.

Всем им не нужны были слова — они говорили телом: выражали любовь, коварство, добродушие, негодование, печаль, гнев. На этом фоне очень яркие образы Коломбины, Кавьелло и Панталоне выглядели немного гротескными, но все понимали, что так и должно быть.

Игра актеров была настолько органичной, захватывающей, что спектакль прошел на одном дыхании. Зрительный зал взрывался от смеха на шутки Коломбины, переживал за влюбленную Изабеллу, радовался за донну ди Туону, которая нашла свое счастье с Капитаном, и по-доброму потешался над Панталоне, постоянно попадавшем в смешные ситуации.

В спектакле был занят еще один участник — суфлер, готовый прийти на помощь маскам, случайно подзабывшим свой текст. Но он так и не проронил ни одного слова — воспитанники «Параллельного мира» отработали на ура.

Надо сказать, что актеры, занятые в постановке, и режиссер очень переживали, как воспримут спектакль зрители. Лучшей наградой для них стали громкие аплодисменты и букеты цветов. Зал аплодировал стоя, выражая благодарность за талантливую актерскую игру, за неординарную режиссуру, за сам факт появления инклюзивного театра.

От спектакля получили удовольствие все — проект удался!