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Театр «ШДИ» представит современную версию пьесы Горького «Дачники»
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Театр «ШДИ» представит современную версию пьесы Горького «Дачники» 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Театр «Школа драматического искусства» представит современную версию знаменитой пьесы Максима Горького «Дачники», премьерные показы пройдут 31 мая и 1 июня, сообщила пресс-служба «ШДИ».
Постановку осуществил режиссер Александр Огарев вместе с художником, автором сценографии и костюмов Александром Моховым. Это первая работа Огарева по произведениям Горького.
"Я никогда еще не ставил пьес Горького, — сказал РИА Новости режиссер. — Но это оказалось чрезвычайно интересно, и я не пожалел, что выбрал эту пьесу. У Горького, может быть, нет такого академизма, но зато есть дикая природа и страсть в отношении тех людей и событий, о которых он рассказывает. И главное, мне показалось, что пьеса очень актуальна сегодня. Она про нас, про интеллигентов, про то, как они живут, о чем думают, как мечутся, ругаются, как каждый считает, что его идея самая правильная… И о том, что, к сожалению, их поступки противоречат речам. Это заметил Горький и решил написать пьесу".
Что касается работы с авторским текстом, то, по словам режиссера, были допущены только некоторые сокращения, поскольку пьеса очень многословная.
Время действия создатели спектакля перенесли в 60-е годы. В спектакле будут читать стихи Белла Ахмадулина и Арсений Тарковский.
"Наша команда сочинила самоироничный трехчастный трактат-памфлет о собственной никчемности в стране, перманентно движущейся к катастрофе", — сказал Огарев.
В спектакле заняты: Андрей Финягин (Басов), Александра Мерецкая (Варвара Михайловна), Александра Лахтюхова (Калерия, сестра Басова), Алексей Киселев (Влас), Игорь Лесов (Суслов), Мария Викторова (Юлия Филипповна, его жена) и другие.
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