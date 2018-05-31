Дома Королева с Тарзаном меняются ролями 

31 мая одна из самых известных поп-исполнительниц на российской эстраде Наташа Королева отмечает свой 45-ый день рождения. За несколько дней до этого звезда дала откровенное интервью, в котором коснулась темы своей личной жизни.
Известно, что ее брак со стриптизером Тарзаном, в миру Сергеем Глушко, длится уже почти 15 лет — в сентябре пара отметит свою «хрустальную свадьбу». По словам Натальи, они с супругом просто не успевают устать друг от друга — оба постоянно в разъездах.
«Дома мы меняемся ролями. Сережа поет, а я танцую. Наряды для этого не важны, должна порхать душа, идти флюиды. Можно даже в обычной майке быть самой красивой и желанной!», — призналась артистка журналистам издания «Starhit».