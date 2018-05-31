Ещё
Дома Королева с Тарзаном меняются ролями
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Дома Королева с Тарзаном меняются ролями 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
31 мая одна из самых известных поп-исполнительниц на российской эстраде Наташа Королева отмечает свой 45-ый день рождения. За несколько дней до этого звезда дала откровенное интервью, в котором коснулась темы своей личной жизни.
Известно, что ее брак со стриптизером Тарзаном, в миру Сергеем Глушко, длится уже почти 15 лет — в сентябре пара отметит свою «хрустальную свадьбу». По словам Натальи, они с супругом просто не успевают устать друг от друга — оба постоянно в разъездах.
«Дома мы меняемся ролями. Сережа поет, а я танцую. Наряды для этого не важны, должна порхать душа, идти флюиды. Можно даже в обычной майке быть самой красивой и желанной!», — призналась артистка журналистам издания «Starhit».
WomanHit.ru: последние новости
Пугачева разоткровенничалась с Олегом Меньшиковым Ура, каникулы: адреса, пароли и явки для тех, кто остался в городе Захарова обвинила Безрукову в профнепригодности
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть
Что стало с красавицей из «Покровских ворот»39
Русская Ванга: почему скрывается слепая баба Нина3
5 крутых российских проектов, которые скоро выйдут14
Кто помогал Олегу Видову получать роли11
Видео
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
00:55
Бари Алибасов сцепился с Юрием Лозой
Концерты
03:56
Ляпы в советских кинохитах
Кино
08:15
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть
Кино
02:41
Кто помогал Олегу Видову получать роли
Кино
10:12
Россия глазами Голливуда: нелепости и ошибки
Кино
02:50
Правда ли, что жизнь Полищук сломали «12 стульев»
Кино
03:51
Запрещённые фильмы, которые не дошли до зрителей
Кино
05:25
Актёры, ставшие уродцами на съёмках
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение