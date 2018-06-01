Наташа Королева рассказала о разводе с «дельфином» и призналась в пуританстве

Наташа Королева — «русалка» российской эстрады, откровенные фото и наряды которой нередко обсуждают в Сети, призналась, что на самом деле она воспитывалась в семье, где царили очень строгие нравы. Так что когда 16-летней певице стал уделять повышенное внимание мэтр отечественной эстрады Игорь Николаев , сделав юное дарование своей протеже, отцу Королевой пришлось строго поговорить с ним.

Николаев был женат, у него росла дочь, но устоять перед нахлынувшими чувствами он не смог. Наташа же поставила условие: любовницей она ему не станет. Тогда Николаев развелся, и женился на Королевой.

Правда, свадьбы как таковой не было — расписывали их на дому. Их супружеский и творческий дуэт продлился больше 10 лет и казался идеальным. Но в итоге из-за измены Николаева «дельфин и русалка» перестали быть парой.

Наташа вспоминает, как тяжело переживала в то время: похудела на 25 килограммов, не могла нормально есть и спать и даже обращалась к психиатру. Сейчас она признается: «За слезы бывшей жены Игоря Николаева расплатилась сполна».

А потом Наташа увидела Тарзана — шоумена, ставшего ее вторым мужем. Она вспоминает, как увидела красивого, молодого парня с необычной энергетикой, который заворожил ее своим поведением на сцене.

Страдая от одиночества, Королева, по ее признанию, сделала то, чего больше никогда себе не позволяла ни до, ни после: певица согласилась одна приехать в гости к мужчине.

Кто на самом деле открыл звезду Наташи Королевой, от чего отказалась она ради Игоря Николаева, как зарождались их личные отношения и как приняла Тарзана семья певицы — в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1».