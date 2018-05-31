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Постановка хабаровского ТЮЗа признана «Новацией»
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Постановка хабаровского ТЮЗа признана «Новацией» 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Спектакль хабаровского Театра Юного Зрителя «Дознание» завоевал победу в номинации «Новация» в V Межрегиональном фестивале-конкурсе «Ново-Сибирский транзит», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Событие проходило в Новосибирске с 22 по 30 мая. Из 105 заявок, поступивших с сибирских, уральских и дальневосточных театров, было выделено 18 спектаклей. В их числе постановка Михаила Тычкина, основанная на пьесе немецкого писателя Петера Вайса.
Корреспондент агентства связалась по телефону с Новосибирским государственным академическим театром «Красный факел», на сцене которого проходил конкурс, и где ему предоставили отзывы критиков о постановке, показанной хабаровским ТЮЗом.
— В ее основе — леденящие душу протоколы допросов с Аушвицкого процесса начала 1960-х: подробный рассказ о технологии работы гитлеровской фабрики смерти и несколько ироничный, надменный тон вновь выявленных нацистских преступников, — так описал спектакль театральный критик Андрей Пронин.
— «Дознание» — пример ретроспективной и перспективной рефлексии одновременно, когда творческий акт заставляет зрителя, анализируя уже случившееся и созерцая руины прошлого, сделать прогноз возможного будущего, — рассуждал театральный критик Юлия Щукина. — Не просто побродить по лабиринтам коллективной памяти, но многое ощутить на собственной шкуре.
Руководитель литературно-драматической части хабаровского ТЮЗа Анна Шавгарова объяснила, что новаторство спектакля в особой форме, позволяющей вовлечь и погрузить зрителей в постановку. Такой театр принято называть иммерсивным. При такой форме публика может непосредственно участвовать в спектакле.
— Была выполнена задача — оставить аудиторию один на один с пьесой. Зрители по очереди вслух или вместе про себя читают фрагменты произведения. Актеры лишь сопровождают действо, — сказала Анна Шавгарова.
Ранее постановка «Дознание» выдвигалась на «Золотую маску» в двух номинациях — «Лучший спектакль. Драма, малая форма» и «Лучший режиссер». Признание завоевала она и на Третьем летнем фестивале искусств «Точка доступа», который проходил в Санкт-Петербурге.
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