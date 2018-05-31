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Юные актеры из «Театральной мастерской» выступят на сцене в Черемушках
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Юные актеры из «Театральной мастерской» выступят на сцене в Черемушках 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
Сегодня в центре культуры и искусства «Меридиан» участники «Театральной мастерской» подарят своим постоянным зрителям и любителям современной драматургии подарок — спектакль по пьесе «Душа подушки» Олжаса Жанайдарова.
«Действие происходит в детском саду. Только что закончился «тихий час», в комнате из детей осталась только девочка Катя, она спит. На кроватях и полу разбросаны семь разных подушек. Они потихоньку начинают шевелиться… О чем говорят подушки, такие же разные, как и дети, которые на них спят, зрители узнают, посмотрев театральную постановку с участием юных артистов мастерской», — передают организаторы.
По словам организаторов, участники студии с легкостью заинтересуют своим, уже совсем взрослым, уровнем актерской игры и приятно удивят даже самого искушенного театрала. Пройдет мероприятие в 19:00. Вход в малый зал будет осуществляться по предъявлению распечатанного бесплатного билета, который можно получить, зарегистрировавшись на сайте «Меридиана».
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