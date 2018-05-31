Забайкальский драмтеатр приедет на гастроли в Иркутскую область

Забайкальский краевой драматический театр представит иркутским зрителям пять спектаклей: «Тартюф», «Аристократки поневоле», «Играем в дружную семью», «Бинго» и «Цианистый калий… с молоком или без?»

Как рассказал директор театра Юрий Пояркин , в репертуар специально включили в основном комедийные постановки, которые пользуются популярностью у любителей театрального искусства в Чите.

«К примеру, на комедию-фарс современного драматурга Александра Коровкина «Авантюристки поневоле» иркутяне тоже хорошо покупают билеты, — говорит Юрий Пояркин. — А вот пьесу «Цианистый калий… с молоком или без?» пока ещё никто не видел — в Иркутске состоится её премьера!»

Будет в гастрольном репертуаре забайкальского театра и постановка для детей — музыкальная сказка «Старик Хоттабыч». Интересная деталь — показ спектакля будет предварять небольшой фильм о жизни в СССР, чтобы современным детям было понятно, о чём идёт речь в постановке.

Кстати, последний раз Забайкальский краевой драматический театр был с гастролями в Иркутской области в 2011 году. При этом на сцене музыкального театра артисты из Читы будут играть впервые (до этого они выступали в драматическом театре им. Н. Охлопкова)