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Забайкальский драмтеатр приедет на гастроли в Иркутскую область
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Забайкальский драмтеатр приедет на гастроли в Иркутскую область 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Забайкальский краевой драматический театр представит иркутским зрителям пять спектаклей: «Тартюф», «Аристократки поневоле», «Играем в дружную семью», «Бинго» и «Цианистый калий… с молоком или без?»
Как рассказал директор театра Юрий Пояркин, в репертуар специально включили в основном комедийные постановки, которые пользуются популярностью у любителей театрального искусства в Чите.
«К примеру, на комедию-фарс современного драматурга Александра Коровкина «Авантюристки поневоле» иркутяне тоже хорошо покупают билеты, — говорит Юрий Пояркин. — А вот пьесу «Цианистый калий… с молоком или без?» пока ещё никто не видел — в Иркутске состоится её премьера!»
Будет в гастрольном репертуаре забайкальского театра и постановка для детей — музыкальная сказка «Старик Хоттабыч». Интересная деталь — показ спектакля будет предварять небольшой фильм о жизни в СССР, чтобы современным детям было понятно, о чём идёт речь в постановке.
Кстати, последний раз Забайкальский краевой драматический театр был с гастролями в Иркутской области в 2011 году. При этом на сцене музыкального театра артисты из Читы будут играть впервые (до этого они выступали в драматическом театре им. Н. Охлопкова)
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