В Иркутском музыкальном театре заменят проводку в люстрах на втором этаже

В Иркутском музыкальном театре им. Н. Загурского заменят проводку в уникальных люстрах из цветного стекла, которые украшают фойе второго этажа. Об этом рассказала директор театра Татьяна Мезенцева.

— С люстрами ничего не делали тридцать лет, и некоторые из них уже даже не горят, — рассказала руководитель музтеатра. — Поэтому этим летом мы сделаем ремонт электропроводки на втором этаже, а также потолка в фойе. Отремонтируем и помещение буфета.

Работа предстоит очень кропотливая. Рабочим придётся снимать каждый светильник, чтобы провести ревизию. А их по самым скромным подсчётам — более 150.

— Каждый светильник нужно будет снять, пронумеровать и по списку вернуть обратно, — пояснила Татьяна Мезенцева. — Перепутать их нельзя, иначе они не будут гореть — у каждой лампы своя индивидуальная конструкция.

Продлится ремонт не меньше двух месяцев.

Кстати, автор уникальных люстр в зрительном зале, фойе и вестибюле иркутского музыкального театра народный художник России Борис Тимофеевич Бычков.