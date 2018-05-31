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С зарплатной карты руководителя Театра С. А. Д. украли почти 77 тыс. руб.
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С зарплатной карты руководителя Театра С. А. Д. украли почти 77 тыс. руб. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Полиция проверяет информацию о краже денег у основателя, продюсера и актера Театра С. А. Д. Кирилла Рубцова, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Поздним вечером 30 мая в столичную полицию обратился 42-летний К.Рубцов. «Артист сообщил, что неизвестный похитил 76,9 тыс. руб. с его зарплатной карты, оформленной в отделении банка ВТБ на ул. Арбат», — сказал собеседник агентства.
В МВД выясняют обстоятельства случившегося. Полицейские опросили заявителя и получили необходимые документы из банка.
К.Рубцов с 2008 г. служит в Театре им. Е. Вахтангова, а также является основателем, продюсером и актером Театра С. А. Д. Артист снялся в ряде сериалов, среди которых «Маргоша», «След», «Шеф».
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