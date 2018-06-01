Казачьи песни, пляски и игры: как волгоградцы провели «Ночь в театре»

Вчера, 31 мая, Казачий театр организовал для волгоградцев и гостей города знакомство с казачьей культурой и бытом.

На улице гостей «Ночи в театре» встретили взрослые и детские казачьи ансамбли с заводными песнями и плясками. А внутри театра посетителей ждали 12 интерактивных площадок.

На «островке» с традиционными музыкальными инструментами станичников можно было рассмотреть и подержать в руках бубен, коробочку, трензель, гусли, релей и балалайку. Чуть позже сотрудники театра показали, как пользоваться этими инструментами, и рассказали о музыке, сопровождающей казаков всю их жизнь.

Музыка — обязательная составляющая жизни казака

На другой площадке областной краеведческий музей представил часть своих экспонатов, посвященных истории Донского казачества. Посетители увидели традиционные казачьи наряды конца девятнадцатого — начала двадцатого века, посуду, сундуки и другие предметы быта.

— Сегодня мы показываем более сорока предметов из нашей выставки. Здесь есть повседневный костюм казачки. Они очень любили наряжаться, особенно у них в нарядах доминировал розовый и малиновый цвет. Еще одно платье, несмотря на то, что оно не белое, а бледно-зеленое, является свадебным нарядом, — рассказала V1.ru представительница музея. — Тут же и традиционный мужской костюм, подлинный сундучок, с которым казаки ходили на войну, и даже поршни — кожаные лапти станичников.

Волгоградцы с удовольствием подпевали казакам

Особенно популярной оказалась площадка, представляющая традиционное казачье оружие 19 века. Посетители рассматривали шашки, кинжалы, камчу (нагайку) и фотографировались с ними, а позже им показали, как всем этим пользоваться.

— От оригинала эти макеты отличает только то, что они не заточены, — рассказали «оружейники». — А еще здесь есть небольшая деревянная шашка, с помощью которой учили драться маленьких казачат.

Оружие заинтересовало и детей, и взрослых

Маленькие волгоградцы увидели представление кукольного театра «Донка», после которого они попробовали свои силы в роли настоящих кукловодов.

— Казачий театр кукол для детей отличается от привычного нам кукольного театра, — рассказали в театре. — Кукловод не прячется за полотном, а накрывается ковром и разыгрывает сценку, в которой ему помогают специальные певчие.

Спектакль пришелся по вкусу детворе

«Мастерская чудес» представила поделки своих рукодельниц. Волгоградцы могли приобрести вязаные игрушки, красивые заколки и ободки, сувениры и мыло ручной работы.

На втором этаже театра показали фильм «Тихий Дон» 1957 года, а в театральном зале «Царицынские хроники» выступил студенческий театр «Горхоз», рассказавший зрителям об истории Царицына.

Завершил насыщенную программу «Ночи в театре» самый обсуждаемый спектакль этого сезона «В пылающей тьме», который прошел на открытой сцене с участием оркестра театра.

Гостей собралось очень много