«Ночь в театре» познакомит волгоградцев с культурой и бытом казаков

Сегодня, 31 мая, Казачий театр приглашает жителей Волгограда провести «Ночь в театре». Горожан познакомят c бытом и культурой станичников, научат казачьим песням и танцам, а также покажут им самый обсуждаемый спектакль этого сезона «В пылающей тьме».

— С 18:00 на улице волгоградцев будут встречать взрослые и детские казачьи ансамбли, — поделился планами директор театра Андрей Зуев . — После их выступления мы пригласим всех наших гостей на двенадцать интерактивных площадок.

Волгоградцы узнают о музыке, сопровождающей казаков в течение всей их жизни, посмотрят казачьи наряды и оружие. Еще гостей ждет показ фильма «Тихий Дон» 1957 года и выступление студенческого театра «Горхоз», который поведает зрителям об истории Царицына. А самых маленьких посетителей порадует представление кукольного театра «Донка», после которого они попробуют свои силы в роли кукловодов.

Завершится «Ночь в театре» спектаклем «В пылающей тьме», который пройдет на открытой сцене, размещённой во внутреннем дворике с участием оркестра театра.

Все площадки, кроме спектакля, будут бесплатными.