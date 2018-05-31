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«Ночь в театре» познакомит волгоградцев с культурой и бытом казаков
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«Ночь в театре» познакомит волгоградцев с культурой и бытом казаков 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Сегодня, 31 мая, Казачий театр приглашает жителей Волгограда провести «Ночь в театре». Горожан познакомят c бытом и культурой станичников, научат казачьим песням и танцам, а также покажут им самый обсуждаемый спектакль этого сезона «В пылающей тьме».
— С 18:00 на улице волгоградцев будут встречать взрослые и детские казачьи ансамбли, — поделился планами директор театра Андрей Зуев. — После их выступления мы пригласим всех наших гостей на двенадцать интерактивных площадок.
Волгоградцы узнают о музыке, сопровождающей казаков в течение всей их жизни, посмотрят казачьи наряды и оружие. Еще гостей ждет показ фильма «Тихий Дон» 1957 года и выступление студенческого театра «Горхоз», который поведает зрителям об истории Царицына. А самых маленьких посетителей порадует представление кукольного театра «Донка», после которого они попробуют свои силы в роли кукловодов.
Завершится «Ночь в театре» спектаклем «В пылающей тьме», который пройдет на открытой сцене, размещённой во внутреннем дворике с участием оркестра театра.
Все площадки, кроме спектакля, будут бесплатными.
Подробнее о «Ночи музеев», которая пройдет сегодня в Казачьем театре, читайте в материале V1.ru.
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