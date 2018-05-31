Уикенд в Петербурге с 31 мая по 3 июня

Концерты Оззи Осборна , Луны и Deep Purple, танцы под лучших диджеев на Innocence и целый ворох отличных благотворительных фестивалей — как весело и с пользой провести эти выходные в городе.

Пт 1 июня Сб 2 июня Вс 3 июня

до 4 июня

Театральный фестиваль «Радуга»Со вторника в ТЮЗе проходит Международный театральный фестиваль «Радуга». В программе — режиссерский дебют Юлии Пересильд «Каштанка», спектакль «Горемыка и Благодетель» дочери Римаса Туминаса — Габриеле Туминайте, адаптированная постановка «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» Красноярского драматического театра и многие другие. Подробности и полная программа — на сайте фестиваля.

до 6 июня Artplay

Фестиваль Design WeekС 30 мая и по 6 июня в Artplay пройдет St. Petersburg Design Week — с лекциями от лучших предметных и интерьерных дизайнеров, тестированием новых систем для комфортной жизни и 4000 кв. метров для футуристичных селфи. Более подробная информация — в нашем гиде.

с 31 мая Фильм «Как разговаривать с девушками на вечеринках» / How to Talk to Girls at PartiesЭкранизация комикса Нила Геймана с участием Николь Кидман и Эль Фанинг. В Лондоне 1970-х юноша-панк влюбляется в девушку, которая оказывается инопланетянкой.

с 31 мая «Невидимый гость» / ContratiempoЗрительский детективный хит со звездой мелодрамы «Три метра над уровнем неба» Марио Касасом. Молодого бизнесмена обвиняют в убийстве любовницы, он решает воспользоваться услугами лучшего в стране адвоката, у которой нестандартные методы работы.

с 31 мая «Псы под прикрытием» / Show DogsКомедия с говорящими псами от создателей картин «Смурфики» и «Скуби-Ду». Собака-полицейский Макс и детектив Фрэнк расследуют контрабанду животных, которую мошенники проворачивают под видом конкурса красоты.

1-12 июня ТЦ «Галерея»

Фестиваль «Белые ночи в Галерее»В «Галерее» пройдет масштабный фестиваль искусств. В программе — иммерсивный диджитал-проект номинанта премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Михаила Патласова , постановка Театра.doc, спектакль «Танцплощадка» с Алисой Гребенщиковой, а также выступления Тоси Чайкиной, Леры Гехнер, группы «Меджикул», уроки от хулиганов «Упсала-Цирка» и многое другое. Подробности здесь.

1 июня 20:00 «А2»

Концерт Noel Gallagher's High Flying Birds. Старший брат Ноэл Галлахер , автор большинства песен Oasis (да, и Wonderwall тоже), основал группу со своим именем в названии назло младшему Лиаму, но сольно у него получается, кажется, даже лучше. Доказательство тому вышедший недавно уже третий по счету студийник «Who Built the Moon?».

1 июня 18:00 Etam в ТЦ «Галерея»

Аглая Тарасова, Светлана Устинова, Катерина Шпица и Благотворительный проект «Женщины ради женщин» Ксения Раппопорт Юлия Хлынина соберутся вместе 1 июня, чтобы поддержать проект «Женщины ради женщин» фонда «Дети-бабочки» и французского бренда Etam. Во флагманском магазине марки пройдет public talk с участием актрис. 10% от всех покупок, сделанных в бутике в этот вечер перечислят в пользу детей, которые родились с редким генетическим заболеванием кожи — буллезным эпидермолизом. Вход свободный по регистрации.

1 июня 19:00 Ледовый дворец

Концерт Deep PurpleНа концертах российской части тура в честь пятидесятилетия группы хард-рокеры, мы надеемся, вновь сыграют фирменные вариации на «Картинки с выставки» Мусоргского.

1-3 июня Порт «Севкабель»

Red Bull BC One Russia CampОткрытый фестиваль уличной культуры пройдет в этом году в Порт «Севкабель». В программе лагеря — граффити-джемы, баттлы и мастер-классы по уличным танцам, уроки по action фотографии от француза Little Shao, лаборатория битмейкеров и диджеев, кинопоказы и вечеринки до утра.

2-3 июня 19:00 Малая сцена БДТ Гастроли спекталя «Слон»На малой сцене БДТ в субботу и воскресенье сыграют спектакль «Слон» по одноименной пьесе японского драматурга Минору Бэцуяку. Ее премьера прошла в 1962 году, а в центре сюжета — травма человека, который подвергся атомной бомбардировке. Режиссер спектакля — Такаси Манабэ, художник — Мицуру Исий, костюмер — Ай Хигути.

до 2 июня Anna Nova

Выставка «Можешь представить, что останется после»В галерее Anna Nova до субботы можно увидеть экспозицию номинанта премии Кандинского 2013-го, лауреата Laguna Art Prize Марии Агуреевой. В первую часть выставки вошли объекты из латекса, в которых художница играет на контрасте материалов. Второй этаж галереи заняла видеоинсталляция «Пыль»: развернутое на нескольких экранах, изображение намеренно стирает границы между документальным фильмом и перформансом.

2 июня ЦПКиО

Фестиваль «Есть контакт!»В субботу в ЦПКиО пройдет фестиваль в поддержку занимающихся спортом людей с инвалидностью. В программе — международный футбольный матч для слепых, канис-терапия, показательные выступления по гребле, теннису, бадминтону и другим видам спорта

2 июня 21:00 Музей стрит-арта

Фестиваль InnocenceВ субботу в Музее уличного искусства пройдет фестиваль видео-арта и техно-музыки Innocence. Лайн-ап более чем мощный: от любимца Pitchfork DJ Koze, Maceo Plex и Rodhad до наших техно-соотечественниц Лены Поповой и kedr livanskiy. Подробности здесь.

3 июня 10:00 «Великан-парке»

Марафон «Прикосновение как выход»В «Великан-парке» пройдет благотворительный марафон массажа в поддержку Центра «Антон тут рядом». Всех желающих обучат косметическому самомассажу с элементами фейсформинга, расскажут, где в теле создают напряжение зажатые эмоции, каковы причины детской психосоматики и о многом другом. Представители Центра развенчают мифы об аутизме, а вечером выступят Оркестр «Антон тут рядом» и певица Елена Чижикова.

3 июня 14:00 «Упсала-Цирк»

Фляк-маркет «Упсала-Цирка»В «Упсала-Цирке» в воскресенье пройдет благотворительный детский garage-sale и семейный пикник. 50% собранных участниками средств перечисляется для развития и поддержки его социальных проектов. На музыкальной сцене выступят Евгений Кубынин — основатель «Зимавсегда», новый проект «Мистерволк» (от музыкантов «Есть Есть Есть») и группа S. P. O. R. T. Завершит день показ спектакля-лауреата «Золотой маски» «Я Басе».

3 июня 20:00 «А2»

Концерт ЛуныЧувственная украинская дива «душевного попа» Кристина Бардаш (аkа Луна) споет об интимном и телесном в традициях лучшей русскоязычной эстрады 1990-х: и об игре в полиаморию, и о грустных дэнсах.

3 июня 19:00 Ледовый дворец

Концерт Оззи ОсборнаВ отличие от ровесника Игги Попа, который с годами начал больше выступать, Оззи приезжает в Петербург с прощальным туром. Хотя, по его словам, это не означает уход на пенсию, но шансы, что «король ужаса» еще раз доедет до России, не так уж велики.

3 июня 19:00 Александринский театр