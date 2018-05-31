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Во Владивостоке развернутся действия из повести Грина «Алые паруса»
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Во Владивостоке развернутся действия из повести Грина «Алые паруса» 

Prim.News 52 минуты назад
В Театре молодёжи рассказали о предстоящей премьере.
О премьере спектакля «Алые паруса», которая состоится 30 июня, рассказали на пресс-конференции в Приморском краевом драматическом театре молодежи.
Дата премьеры выбрана неслучайно — это канун Дня города, поэтому сам спектакль будет проходить под лозунгом: «Городу у моря посвящается».
На пресс-конференции присутствовал недавно назначенный директор театра Игорь Селезнёв, режиссёр Лидия Василенко, художественный руководитель Юрий Гончаров, художник-сценограф Александр Арсененко, директор АНО «Центр содействия развитию молодёжи Приморского края» Сергей Матлин, а также актёры — Валерия Самарина, исполнительница роли Ассоль, и Игорь Сушков, исполняющий роль Артура Грея.
Примечательно, что исполняющий одну из главных ролей Артём Сушков является студентом третьего курса Дальневосточного государственного института искусств.
Директор театра Игорь Селезнёв отметил, что предложение о постановке спектакля поступило от режиссера театра Лидии Василенко. Дату премьеры выбрали неслучайно — накануне День города. Также в этом году Приморье отпразднует своё 80-летие.
Режиссер Лидия Василенко:
— Я очень давно мечтала поставить это произведение. В описании фантастических городов Грина очень легко узнать наш Владивосток: извилистые улочки, сопки, ванты. И у меня всегда был вопрос, почему в репертуарах наших театров нет этого произведения. Это очень знаково и очень символично, что на афишах театра нашего города будет такое название — «Городу у моря посвящается».
Также Василенко отметила, что для спектакля было закуплено сто метров алого шёлка.
На вопрос, почему из всего спектра актёров на роль Артура Грея был выбран студент третьего курса, Лидия Васильева ответила, что изначально была задача взять артистов из Института искусств, потому что нужна была свежая кровь, нужны были молодые лица и прежде всего герои — это ребята, которым по восемнадцать лет. Хотелось бы, чтобы было натуральное соответствие. И Ассоль, и Грей подбирались именно в институте.
Завершая пресс-конференцию, директор АНО «Центр содействия развитию молодёжи Приморского края» Сергей Матлин отметил, что первыми, кто увидит спектакль, станут лучшие выпускники Приморья в рамках учрежденного в этом году праздника «Крылья Востока».
Приобрести билеты можно на официальном сайте Приморского краевого драматического театра молодежи.
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