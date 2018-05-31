Челябинцы увидят «Школу с театральным уклоном»

Премьера пьесы «Школа с театральным уклоном» состоится в Челябинском Театре драмы им. Наума Орлова.

«Действие пьесы происходит в спортивном зале средней общеобразовательной школы с театральным уклоном. Шведские лестницы, укрепленные на обшарпанных стенах, завешаны газетами. С покосившегося баскетбольного щита, с кольца, свисает драная сетка… Два друга-учителя, лето, ремонт, дуэль, роковая дама, венчание, испанская коррида, охота на медведя, чучело с японским лицом, плачущее фото Мерилин Монро … Каким образом связать все эти обстоятельства за небольшой промежуток времени театрального действа, если это не сон?» — так описывают спектакль в театре.

Владислав Коченда. История, рассказанная автором пьесы «Школа с театральным уклоном» Дмитрием Липскеровым, похожа на жутковатую сказку, когда мечты двух неудачников начинают сбываться. Роли в постановке исполнят Михаил Гребень

Начало спектакля 29 июня в 18:00.