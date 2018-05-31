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Бухгалтерия довела прокуратуры: худрук театра Пушкина рассказал о «растрате» 15 тысяч
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Бухгалтерия довела прокуратуры: худрук театра Пушкина рассказал о «растрате» 15 тысяч 

Вести.Ru 19 минут назад
Худрук театра имени Пушкина Евгений Писарев, которого подозревают в растрате бюджетных средств, рассчитывает отделаться штрафом. Об этом Писарев заявил ТАСС.
Писарева подозревают в том, что он оплатил штраф в размере 15 тысяч рублей из средств театра. Сам худрук рассказал, что «ошибка произошла в бухгалтерии», которая и оплатила штраф из театральных средств, а деньги потом были вычтены из зарплаты Писарева.
"Честно говоря, я даже об этом не знал. Надеюсь, что отделаюсь каким-то штрафом за поведение бухгалтерии, которая благими намерениями довела нас до прокуратуры", — рассказал он.
Писарев также посетовал на то, что «устроена шумиха» из-за ошибки, «которой ты, в принципе, не совершал», и признался, что «история настораживает».
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