Бухгалтерия довела прокуратуры: худрук театра Пушкина рассказал о «растрате» 15 тысяч

Худрук театра имени Пушкина Евгений Писарев , которого подозревают в растрате бюджетных средств, рассчитывает отделаться штрафом. Об этом Писарев заявил ТАСС

Писарева подозревают в том, что он оплатил штраф в размере 15 тысяч рублей из средств театра. Сам худрук рассказал, что «ошибка произошла в бухгалтерии», которая и оплатила штраф из театральных средств, а деньги потом были вычтены из зарплаты Писарева.

"Честно говоря, я даже об этом не знал. Надеюсь, что отделаюсь каким-то штрафом за поведение бухгалтерии, которая благими намерениями довела нас до прокуратуры ", — рассказал он.

Писарев также посетовал на то, что «устроена шумиха» из-за ошибки, «которой ты, в принципе, не совершал», и признался, что «история настораживает».