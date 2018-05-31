Худрук театра им. Пушкина задержан за растрату 15 тысяч

В растрате бюджетных средств на оплату штрафа за нарушения постановления предписания пожарного надзора подозревается художественный руководитель Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Евгений Писарев , передает ТАСС

По данным правоохранительных органов, в Москве задержан художественный руководитель Московского драматического театра им. А. С. Пушкина 46-летний Евгений Писарев. За счет средств департамента финансов Москвы в марте он оплатил штраф в размере 15 тысяч рублей, назначенный ему 26 февраля 2016 года за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей «Повторное невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор» КоАП РФ.

В отношении Писарева возбуждено уголовное дело статье «Присвоение или растрата» УК РФ, он отпущен под подписку о невыезде.