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Худрук театра им. Пушкина задержан за растрату 15 тысяч
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Худрук театра им. Пушкина задержан за растрату 15 тысяч 

Вести.Ru 49 минут назад
В растрате бюджетных средств на оплату штрафа за нарушения постановления предписания пожарного надзора подозревается художественный руководитель Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Евгений Писарев, передает ТАСС.
По данным правоохранительных органов, в Москве задержан художественный руководитель Московского драматического театра им. А. С. Пушкина 46-летний Евгений Писарев. За счет средств департамента финансов Москвы в марте он оплатил штраф в размере 15 тысяч рублей, назначенный ему 26 февраля 2016 года за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей «Повторное невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор» КоАП РФ.
В отношении Писарева возбуждено уголовное дело статье «Присвоение или растрата» УК РФ, он отпущен под подписку о невыезде.
Менее месяца назад, 11 мая, Московский драматический театр имени А. С. Пушкина представил премьеру спектакля «Влюбленный Шекспир» по сценарию британского классика Тома Стоппарда в постановке Евгения Писарева. Сам режиссер признался, что шел к этому спектаклю 20 лет, когда вышел фильм «Влюбленный Шекспир», получивший 7 «Оскаров».
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