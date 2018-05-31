Театральный марафон состоится на уличной сцене Измайлова 

В День защиты детей, 1 июня, театр-студия «ГлазАлмаз» и библиотека №85 района Измайлово организуют для всех желающих Театральный марафон под открытым небом.
Стартует марафон в 12 часов с выступления самых маленьких артистов. Они подготовили отрывки из любимых детских музыкальных мультфильмов и сказок. В их числе «Волк и семеро козлят на новый лад» (текст песен Юрия Энтина, композитор Алексей Рыбников), «Сказка с подробностями» Григория Остера, «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла, «Голубой щенок» (автор сценария Юрий Энтин, композитор Геннадий Гладков), «Летучий корабль» (автор сценария Алексей Симуков, композитор Максим Дунаевский, текст песен Юрия Энтина).
Выступления младшей актёрской группы завершатся в 14 часов музыкальным спектаклем «Два вокзала» по сказкам английского писателя Дональда Биссета и детскими песнями.
В 15 часов на уличной сцене появятся дети младшего школьного возраста с отрывками из серьёзных и не очень произведений. В их числе: «Принцесса и бандит» (сказка в стихах Галины Дядиной), «Красная шапочка» (в пересказе Евгения Шварца), «Как провожают пароходы» Ирины Пивоваровой, «Злая судьба» (молдавская народная сказка), «Мария Стюарт» Фридриха Шиллера, «Приключения Маши и Вити» (автор сценария Павел Финн; композитор Геннадий Гладков), «Страсти по Насте» Андрея Усачёва и Михаила Бартенева, «Ревизор» Николая Гоголя.
Кафе «Артбульвар» начнёт свою работу в 19:30. Его гости смогут насладиться чаепитием под музыкальное сопровождение спектакля «Сторителлинг» и любимыми всеми песнями.
Вход свободный. 0+
Время проведения Театрального марафона 1 июня с 12:00 до 22:00.
Адрес: ул. 3-я Парковая, д. 26/2.