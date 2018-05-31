Театральный марафон состоится на уличной сцене Измайлова

В День защиты детей, 1 июня, театр-студия «ГлазАлмаз» и библиотека №85 района Измайлово организуют для всех желающих Театральный марафон под открытым небом.

Выступления младшей актёрской группы завершатся в 14 часов музыкальным спектаклем «Два вокзала» по сказкам английского писателя Дональда Биссета и детскими песнями.

Кафе «Артбульвар» начнёт свою работу в 19:30. Его гости смогут насладиться чаепитием под музыкальное сопровождение спектакля «Сторителлинг» и любимыми всеми песнями.

Вход свободный. 0+

Время проведения Театрального марафона 1 июня с 12:00 до 22:00.

Адрес: ул. 3-я Парковая, д. 26/2.