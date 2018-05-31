«Простые истории» на языке танца расскажут со сцены челябинского театра

Пластический спектакль «Простые истории» покажут на сцене челябинского Театра драмы им. Наума Орлова.

«Это спектакль-размышление о простых и одновременно сложных вещах: любви, верности, чести, предательстве, об одиночестве и свободе, и, конечно, о радости. Радости обретения родственной души в этом мире. Герои спектакля раскроют самые тонкие человеческие переживания и эмоции языком танца, самым выразительным и понятным каждому. Эти чувства живут в человеческом сердце, наполняя жизнь каждого из нас. Как кусочки мозаики складываются в единое целое, так и эти «простые истории» жизни совершенно разных людей удивительным образом сложатся в историю огромной страны», — рассказывают о постановке в театре.

Спектакль состоится 16 июня в 18:00.