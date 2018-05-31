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Нижегородцы оказались в комнате Ван Гога вместе с Евгением Мироновым
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Нижегородцы оказались в комнате Ван Гога вместе с Евгением Мироновым 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Концерт-спектакль «Ван Гог. Письма к брату» прошел в Нижегородской филармонии 30 мая. Актер театра и кино Есгений Миронов прочитал на сцене Кремля письма Винсента Ван Гога, адресованные его брату Теодору. Событие прошло в рамках XV Сахаровского фестиваля, сообщает директор департамента культуры администрации города Наталья Суханова.
По замыслу режиссера-постановщика Марины Брусникиной, зрители спектакля должны были оказаться в комнате Винсента Ван Гога, передает ННТВ. За музыкальное сопровождение спектакля отвечал московский камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством народного артиста и дирижера СССР Юрия Башмета. Музыканты исполнили произведения Шнитке, Бетховена, Шостаковича, Брамса.
Автором идеи спектакля стал сам Евгений Миронов. По словам генерального директора «Российского концертного агенства» Дмитрия Гринченко, замысел спектакля появился у Миронова после того, как письма Ван Гога попали его жене. Актер решил сделать представление, добавив к письмам художника музыку великих композиторов.
Напомним, XV Международный фестиваль искусств имени Сахарова открылся в Нижнем Новгороде 19 мая. Фестиваль продлится в Нижегородской филармонии имени Ростроповича до 8 июня.
Ранее сообщалось, что Василий Лановой выступил на Сахаровском фестивале в Нижнем Новгороде.
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