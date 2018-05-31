Нижегородцы оказались в комнате Ван Гога вместе с Евгением Мироновым

Концерт-спектакль «Ван Гог. Письма к брату» прошел в Нижегородской филармонии 30 мая. Актер театра и кино Есгений Миронов прочитал на сцене Кремля письма Винсента Ван Гога, адресованные его брату Теодору. Событие прошло в рамках XV Сахаровского фестиваля, сообщает директор департамента культуры администрации города Наталья Суханова.

По замыслу режиссера-постановщика Марины Брусникиной , зрители спектакля должны были оказаться в комнате Винсента Ван Гога, передает ННТВ. За музыкальное сопровождение спектакля отвечал московский камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством народного артиста и дирижера СССР Юрия Башмета . Музыканты исполнили произведения Шнитке, Бетховена, Шостаковича, Брамса.

Автором идеи спектакля стал сам Евгений Миронов . По словам генерального директора «Российского концертного агенства» Дмитрия Гринченко, замысел спектакля появился у Миронова после того, как письма Ван Гога попали его жене. Актер решил сделать представление, добавив к письмам художника музыку великих композиторов.

Напомним, XV Международный фестиваль искусств имени Сахарова открылся в Нижнем Новгороде 19 мая. Фестиваль продлится в Нижегородской филармонии имени Ростроповича до 8 июня.