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В воронежском драмтеатре покажут эскиз спектакля «Озеро»
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В воронежском драмтеатре покажут эскиз спектакля «Озеро» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
4 июля в 17.00 в Воронежском театре драмы имени А. Кольцова покажут эскиз спектакля «Озеро» по пьесе Михаила Дурненкова в постановке режиссера Никиты Бетехтина.
Спектакль будет показан в рамках семинара-лаборатории #СИТО (современное исследование театральных объектов). Над эскизами спектаклей с актёрами драмтеатра будут работать молодые режиссёры, магистранты Школы-студии МХАТ и Творческого центра им. Вс. Мейерхольда, уже известные воронежским зрителям по # СИТО-2 «Неснятое кино».
«Пикник у озера собирает друзей — несколько пар молодых людей, у каждого из которых своё неблагополучие. Одному изменяет подруга, другая умудрилась влюбиться в гея, у третьего сын аутист, а четвёртая ради спасения собственного ребёнка готова допустить убийство чужого. Все эти истории как-то особенно контрастируют с чистотой природы. Словно взбунтовавшись, бездонное озеро, начинает поглощать всё вокруг, оставив на своей поверхности лишь двоих», — рассказывают в драмтеатре о спектакле «Озеро».
Билеты можно приобрести в кассе и на сайте драмтеатра.
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