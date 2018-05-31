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Глеб Никитин посетит Всероссийский Пушкинский праздник поэзии
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Глеб Никитин посетит Всероссийский Пушкинский праздник поэзии 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото Алексея БелобородоваГлеб Никитин посетит Всероссийский Пушкинский праздник поэзии 2 июня глава Нижегородской области Глеб Никитин совершит рабочую поездку в Большеболдинский район, где посетит 52-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии.
В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, выставки, творческие встречи, концерты для взрослых и детей, награждение лауреатов литературной премии «Болдинская осень», балет «Кармен» и спектакль «Летучий корабль», а также открытие бюста святому благоверному Александру Невскому — небесному покровителю рода Пушкиных.
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