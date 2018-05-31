Худрука одного из московских театров подозревают в растрате

"Худрук театра имени Пушкина подозревается в присвоении или растрате, так как оплатил штраф, который ему вынес суд, за счет денежных средств театра", — сообщил источник, назвав имя Евгения Писарева

В московском управлении МВД не стали раскрывать имя подозреваемого и название театра, в котором он работает. «Полицейские установили, что 46-летний москвич, работая в одном из государственных театров, оплатил штраф, назначенный ему постановлением мирового судьи, за счет средств театра. Материальный ущерб составил 15 тыс. руб.», — рассказали в пресс-службе.

По факту растраты было возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата», в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.